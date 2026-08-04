Criza energetică: Românii, îndemnați să reducă consumul între orele 19:00 și 23:00. Bolojan pregătește un mecanism de rezervă

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Românii sunt îndemnați să reducă voluntar consumul de energie electrică între orele 19:00 și 23:00, interval considerat critic pentru Sistemul Energetic Național. În paralel, Guvernul pregătește un mecanism de rezervă care ar putea impune limitarea temporară a consumului marilor companii, dacă măsurile voluntare nu vor fi suficiente.

Pe scurt:

ACUE recomandă reducerea voluntară a consumului de energie între orele 19:00 și 23:00, când deficitul de producție este cel mai mare.

Consumatorii sunt încurajați să mute activitățile cu consum ridicat în timpul zilei, când producția fotovoltaică este mai mare.

Dacă actuala criză energetică se prelungește, efectele s-ar putea vedea și în facturile la energie.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește un mecanism de rezervă pentru situații de urgență.

Marile companii ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte privind o eventuală limitare temporară a consumului, dacă reducerea voluntară nu va fi suficientă pentru echilibrarea sistemului.

Perioada critică, în deficitul de producție de energie electrică, este estimată, în special, în intervalele de consum de seară, între orele 19:00 și 23:00. Directorul executiv al Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), Daniela Dărăban, recomandă, prin urmare, cetățenilor ca, în acest interval să analizele reducerea voluntară a consumului.

”Există un dialog constant între operatorii din piaţa de energie, furnizori, distribuitori şi autorităţi, pentru monitorizarea situaţiei şi identificarea celor mai bune soluţii. Autorităţile naţionale au iniţiat măsuri specifice pentru gestionarea deficitului de producţie de energie electrică. Perioada critică este estimată în special în intervalele de consum de seară, între orele 19:00 şi 23:00, când se recomandă aplicarea unor măsuri voluntare de reducere a consumului de energie electrică în vederea diminuării deficitului de producţie şi menţinerii siguranţei în funcţionarea Sistemului Energetic Naţional. În acest context, consumatorilor li se recomandă să analizeze posibilitatea reducerii voluntare a consumului în intervalele de vârf. Sunt încurajaţi să îşi reprogrameze, pe cât posibil, activităţile cu consum ridicat de energie în afara intervalului 19:00-23:00, de preferat în timpul zilei, când producţia din surse fotovoltaice este mai ridicată”, a explicat Daniela Dărăban (ACUE).

Directorul ACUE afirmă că ”unii furnizori au lansat deja campanii de informare, inclusiv oferte cu preţuri avantajoase, pentru încurajarea reducerii voluntare a consumului în orele de vârf pentru clienţi”, notează Agerpres.

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Ce se întâmplă dacă se va prelungi criza energetică

Aceasta recunoaște că, dacă actuala criză se va acutiza, acest lucru se va resimți în facturi.

”Există însă posibilitatea ca, în cazul în care actuala criză se prelungeşte, efectele acesteia să se reflecte în facturi. Aproximativ 50% din factura de energie reprezintă costul de achiziţie al energiei suportat de furnizor, motiv pentru care evoluţiile din piaţa angro influenţează costul final. În acest moment, impactul nu poate fi cuantificat în mod realist. Dacă evoluţia pieţei va impune ajustări de preţ, acestea vor fi cunoscute la nivelul întregului sector, iar clienţii vor fi informaţi din timp, prin notificări oficiale”, a punctat Dărăban.

Notificări cu 24 de ore înainte de limitarea temporară a consumului. ”Mecanismul de rezervă” pregătit de Guvern

În această dimineață, premierul interimar Ilie Bolojan anunța că a analiza situația din energie și aprovizionarea cu combustibil a României, în trei ședințe de lucru.

”Prima ședință a vizat situația de la Cernavodă, în contextul scăderii debitului Dunării.

Lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare urmează să fie realizată operațiunea de scufundare a barjelor, imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite. Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național.

Nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult.

Am analizat apoi situația aprovizionării cu combustibil.

Datele arată că situația s-a îmbunătățit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii.

În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori.

În ultima ședință am discutat cu principalii furnizori de energie despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistem.

Am analizat soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori.

Totodată, am convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid.

Mulțumesc tuturor cetățenilor și companiilor care răspund apelului de a reduce consumul de energie în aceste zile. Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic.

În zilele următoare vom adopta o hotărâre de guvern care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf.

Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național. Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune” a anunțat premierul.