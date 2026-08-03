Ursula von der Leyen, mesaj pentru Pedro Sanchez după disputa privind migrația din Ceuta

Ursula von der Leyen, președinta CE. Foto: Agerpres

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a încercat să detensioneze relațiile cu Spania, după ce premierul Pedro Sánchez i-a acuzat pe mai mulți lideri ai Uniunii Europene că profită de criza migrației din Ceuta pentru a-și ataca Guvernul.

Într-o scrisoare transmisă luni lui Pedro Sánchez, Ursula von der Leyen a lăudat modul în care Spania a gestionat afluxul de migranți veniți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, situată în nordul Africii.

Răspunsul a venit după ce premierul spaniol i-a scris în weekend șefei Comisiei Europene, condamnând liderii care „au ales să atace Spania și să ceară excluderea temporară a țării din Spațiul Schengen”.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a fost prima care a propus, joi, suspendarea Spaniei din Spațiul Schengen, format din 29 de state în care controalele la frontierele interne au fost în mare parte eliminate. Italia și Franța au introdus săptămâna trecută restricții privind libera circulație, potrivit Politico.

Criza din Ceuta a redeschis disputa privind politica de migrație a Spaniei

Aproximativ 50.000 de persoane au intrat săptămâna trecută în Ceuta din Maroc, iar zeci de migranți și-au pierdut viața încercând să ajungă în enclava spaniolă. Aproape toți cei care au trecut frontiera s-au întors între timp în Maroc.

În scrisoarea transmisă luni, Ursula von der Leyen a lăudat „gestionarea rapidă” a procesului de returnare de către autoritățile spaniole și marocane, apreciind că acestea au „reușit să împiedice deplasarea ilegală către Spania continentală și restul Europei”.

Schimbul de scrisori a avut loc după ce, în weekend, 22 de lideri ai Uniunii Europene au semnat o scrisoare comună prin care au cerut convocarea de urgență a unei reuniuni a miniștrilor de interne și adoptarea unui răspuns coordonat și mai ferm la criza migrației. Reuniunea este programată pentru marți, după ce ambasadorii statelor membre au analizat situația luni după-amiază.

Intervenția liderilor europeni a deschis și o nouă dispută politică privind politica de migrație a Spaniei, inclusiv planul Guvernului de la Madrid de a reglementa statutul a peste un milion de migranți fără acte. Unele state au susținut că această măsură creează un „factor de atracție”, încurajând migrația neregulamentară prin transmiterea mesajului că intrarea ilegală în țară ar putea duce, în cele din urmă, la obținerea dreptului de ședere.

În scrisoarea sa, Pedro Sánchez a respins aceste critici, acuzând unele state membre că au reacționat într-un mod „egoist”, „polarizant” și contrar legii. Premierul spaniol a susținut că, după pierderile de vieți omenești și presiunea uriașă exercitată asupra autorităților din Ceuta, Spania are nevoie de solidaritatea Uniunii Europene, nu de acuzații. Guvernul spaniol a refuzat să comenteze aceste aspecte.

Bruxelles promite sprijin pentru Spania și cere un răspuns comun al UE

În răspunsul său, Ursula von der Leyen și-a exprimat această solidaritate față de Spania, subliniind însă că actuala criză trebuie să determine și consolidarea acțiunii Uniunii Europene în domeniul migrației.

„Migrația este o provocare europeană care necesită un răspuns european”, a scris Ursula von der Leyen. „În acest sens, solidaritatea este fundamentală.”

Președinta Comisiei Europene a precizat că Executivul european a oferit Spaniei sprijin financiar și operațional, iar Frontex, Europol și Agenția Uniunii Europene pentru Azil sunt pregătite să acorde asistență autorităților spaniole.

La rândul său, comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, i-a transmis vineri ministrului spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, că Uniunea Europeană este dispusă să își intensifice sprijinul pentru Spania în vederea gestionării situației și să suplimenteze prezența Frontex în Ceuta.

În prezent, Frontex are deja personal desfășurat în Ceuta, precum și în Insulele Canare și în anumite zone de pe coasta regiunii spaniole Andaluzia.

Marocul, considerat un partener-cheie în gestionarea migrației

Ursula von der Leyen a subliniat, totodată, că Marocul rămâne un „partener strategic important” în combaterea traficului de migranți și a migrației ilegale. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană ar trebui să colaboreze cu autoritățile de la Rabat și Madrid pentru îmbunătățirea sistemelor de avertizare timpurie în jurul enclavelor Ceuta și Melilla, precum și pentru consolidarea sprijinului tehnic și financiar acordat Marocului.

Șefa Comisiei Europene și-a exprimat, de asemenea, susținerea pentru reuniunea de urgență a miniștrilor europeni ai Justiției și Afacerilor Interne, programată marți, pe care o consideră un prim pas către un răspuns comun la criza migrației. Ea a precizat că miniștrii ar trebui să stabilească o direcție de acțiune înainte ca liderii europeni să evalueze măsurile la următoarea reuniune a Consiliului European.

„Spania și cetățenii săi se pot baza pe sprijinul constant al Comisiei Europene”, și-a încheiat Ursula von der Leyen scrisoarea adresată premierului Pedro Sánchez.