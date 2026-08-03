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Momentul în care o dronă se prăbușește pe o plajă rusească plină de turiști de la Marea Neagră - Video

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 03 Aug 2026
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Captură Video Visegrád 24 - Momentul în care o dronă se prăbușește pe o plajă rusească plină de turiști de la Marea Neagră

Mai mulți turiști au murit sau au fost răniți în urma unei explozii survenite de la o dronă care s-a prăbușit pe o plaja rusească de la Marea Neagră.

O dronă s-a prăbușit pe o plaja din proximitatea orașului turistic Gelendjik din Rusia. Conform imaginilor postate pe platforma X de Nexta și Visegrad 24, drona a căzut în mijlocul plajei unde se aflau în acel moment numeroși turiști.

Bilanț tragic după ce drona a căzut pe plaja din Gelendjik, Rusia

Trei persoane au murit, iar 13 au fost rănite, conform sursei citate. În filmare se aud zgomotele produse de apărarea antiaeriană și de ceilalți turiști ce asistă îngroziți la incident.

Plaja se află în nord-estul Mării Negre. Autoritățile locale au dat primele detalii despre incident, confirmând că există victime.

VIDEO

Atacuri cu drone ale ucrainenilor


Apărarea antiaeriană a rușilor a transmis că în noaptea de duminică spre luni a doborât 131 de drone ucrainene deasupra regiunilor Federației Ruse, a Crimeii și a Mării Negre.

În regiunea Vladimir, un atac a lovit un depozit Wildberries și a rănit 3 persoane. În Belgorod, o clădire a unei universități tehnologice a fost distrusă. 

În perioada iulie 2026, litoralul rus al Mării Negre, respectiv Anapa, Gelendjik, Crimeea, au avut parte de intensificări ale atacurilor cu drone, ceea ce a dus la închiderea temporară a unor plaje, alerte aeriene și perturbarea sezonului turistic.

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