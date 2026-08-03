„Fără drept de vot pentru diaspora“. Dezbaterea care a aprins internetul. Alin Buși: „Noi să decidem pentru voi?“

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Ar trebui să li se ia dreptul de vot cetățenilor români din diaspora, care locuiesc de mulți ani în străinătate?

Alin Buși, om de afaceri român, originar din Dej, stabilit în Marea Britanie din 2013, a declarat că românii din diaspora, care locuiesc de mulți ani în străinătate, nu ar trebui să aibă drept de vot la alegerile din România.

Alin Buși a plecat ca muncitor necalificat în Marea Britanie, iar în prezent conduce o companie de construcții cu o cifră de afaceri de aproximativ 7 milioane de lire sterline, la final de an 2024.

„Noi, cei din diaspora, nu ar trebui să avem drept de vot în România!“ - Argumentele invocate de Alin Buși

Acum, în cadrul unui podcast, Alin Buși a argumentat că deciziile privind conducerea României ar trebui luate de cei care trăiesc în țară și suportă direct consecințele acestora. Mai mult, el a comparat situația cu aceea în care o persoană îi spune altcuiva cum să își organizeze casa fără să locuiască acolo. El a mai punctat că votul românilor din străinătate a avut un rol important în rezultatele alegerilor din România.

„Nu cred că noi, cei din diaspora, ar trebui să avem drept de vot în România, nu cred asta. Nu cred că cineva care e plecat de 10 ani din România ar avea dreptul la vot. Eu stau de 10 - 12 ani în Anglia și să votez eu pentru cine să conducă România? Ok, dacă ne-am întoarce în România, dar voi trebuie să decideți!

Păi, eu să vin la tine în casă și să îți spun unde să îți pui frigiderul și eu nu stau la tine sau ne vedem peste 10 ani? Sau să îți spun să ai o ladă frigorifică mai mare? De ce? Păi, că așa văd eu din Anglia?! Ți se pare normal să decidem noi pentru voi? E o prostie, o manipulare asta. Însă normal că e nevoie de diaspora, a schimbat întotdeanuna cursul la deznodământ (n.red. alegeri electorale în România). Repet, este punctul meu de vedere“, a spus Alin Buși, la podcastul Horia Nasra Show, subliniind că este opinia sa.

Val de reacții pe rețelele sociale

Afirmațiile lui Alin Buși au stârnit mii de comentarii pro și contra pe rețelele sociale. Unii internauți l-au „pus la zid“ pe afacerist, în timp ce alții au lăudat raționamentul său.

„Da, m-am gândit și eu la asta, da, PRACTIC se rupe legătura cu esența vieții de zi cu zi din țară.... Teoretic pare că nu ești patriot dacă gândești așa, dar PRACTIC ai dreptate. Am simțit exact același lucru“, a scris o internaută.

„Nu gândești bine, domnule!“, „Este o prostie ce spui. Nu avem ce comenta la așa ceva“, a scris un alt internaut.

„De ce spui noi, cei din diaspora? Te-a votat cineva? Reprezinți pe cineva? Mai bine spune că este parerea ta personală”, a scris un alt internaut.

„Cei din diaspora trimit bani în țară pentru familie și copii, care încă sunt în sistemul românesc, dar se pare că băiatul a uitat de unde a plecat și de ce a plecat din țară. Nu mai promovați prostia“, a reacționat altcineva.

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