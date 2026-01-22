€ 5.0936
Stiri

DCNews Stiri Afaceriști britanici, interesați de construcții modulare și centre de date în România
Data publicării: 16:54 22 Ian 2026

Afaceriști britanici, interesați de construcții modulare și centre de date în România
Autor: Doinița Manic

oameni de afaceri Imagine cu oameni de afaceri. Foto: Pixabay

O delegație de afaceriști britanici a fost în vizită la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB).

O delegație din Regatul Unit al Marii Britanii, compusă din oameni de afaceri, a fost în vizită la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), unde au analizat principalele oportunități de afaceri oferite de România. Totodată, afaceriștii britanici și-au prezentat dorința de a înființa o unitate de producție modulară în țara noastră.

Din delegație au făcut parte reprezentanți ai unor companii active în domeniul construcțiilor, al sectorului imobiliar și al dezvoltării centrelor de date.

Precizările Camerei de Comerț

"La data de 21 ianuarie 2026, Iuliu Stocklosa, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), din inițiativa domnului Liviu Manole, Șeful Biroului de Reprezentare CCIB la Londra, a primit vizita delegației oamenilor de afaceri britanici. Delegația a fost însoțită de domnul Bogdan Mihăilescu, consilier economic al Biroului de Promovare Comercial-Economică (BPCE) Londra, din cadrul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și a reunit reprezentanți ai unor companii active în domeniul construcțiilor, al sectorului imobiliar și al dezvoltării centrelor de date. La întâlnire au participat Gabriela Iftene, director executiv al CCIB și reprezentanți ai Biroului de Relații Internaționale al CCIB.

Cu acest prilej, Iuliu Stocklosa a prezentat pe scurt activitatea Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, precum și principalele oportunități de afaceri oferite de România, care pot prezenta interes pentru partenerii britanici, punctând totodată direcții concrete de cooperare reciproc avantajoasă.

Cu ce propuneri și idei au venit afaceriștii britanici în România

În cadrul discuțiilor, membrii delegației din Marea Britanie au prezentat proiecte de construcții tipizate realizate pe sisteme modulare, precum și inițiative privind dezvoltarea centrelor de date din Regatul Unit, evidențiind avantajele acestor soluții avansate din perspectiva eficienței, sustenabilității și rapidității de implementare. A fost exprimat interesul pentru valorificarea experienței britanice și pentru analizarea posibilităților de integrare a acestor sisteme moderne pe piața din România, precum și dorința de a înființa o unitate de producție modulară în țară.

În încheiere, președintele CCIB a subliniat rolul strategic al Birourilor de Reprezentare CCIB deschise în diverse țări, în sprijinirea companiilor românești interesate de accesarea piețelor externe, prin facilitarea contactului direct cu mediul de afaceri străin și prin promovarea capacităților economice ale României.

"România, sold pozitiv al balanței comerciale bilaterale cu Marea Britanie"

Pe fondul unei creșteri susținute și echilibrate a volumului exporturilor și importurilor, România înregistrează un sold pozitiv al balanței comerciale bilaterale cu Marea Britanie. Cifrele arată că, în primele zece luni ale anului 2025, schimburile comerciale dintre cele două țări au depășit 3.488 milioane EUR, în creștere cu 1,75% față de perioada similară a anului precedent, exporturile României atingând 2.491 milioane EUR.  În acest context, excedentul comercial își menține trendul ascendent, situându-se la aproximativ 1.493 milioane EUR, confirmând soliditatea relațiilor economice bilaterale", se arată într-un comunicat de presă al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marea britanie
romania
camera de comert
afaceristi
afaceri
constructii modulare
Comentarii

