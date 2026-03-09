€ 5.0979
Stiri

DCNews Stiri „Asta este viața noastră. Iranul folosește niște rachete speciale, care se divid”. Ce se întâmplă după interceptare
Data actualizării: 15:50 09 Mar 2026 | Data publicării: 15:50 09 Mar 2026

EXCLUSIV „Asta este viața noastră. Iranul folosește niște rachete speciale, care se divid”. Ce se întâmplă după interceptare
Autor: Iulia Horovei

atac iran israel Daune provocate de un atac iranian asupra Israelului. Sursa foto: Agerpres

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a zecea zi, iar dr. Herman Berkovits a explicat ce aduce nou Iranul în ofensiva asupra Israelului, dar și cum arată o zi din viața israelienilor în timp de război.

Medicul premierului israelian Netanyahu, dr. Herman Berkovits, a declarat că Iranul folosește un nou tip de rachete împotriva Israelului deja de două zile. Totodată, el a explicat cum interceptează autoritățile israeliene atacurile dinspre Teheran și cum se desfășoară o zi „obișnuită” a israelienilor în timpul acestui conflict.

Iranul lovește Israelul cu rachete „speciale”

„Fiecare medic e la lucru. Sunt paramedici foarte mulți la lucru, pentru că avem probleme. De 24 de ore, în Ierusalim nu a mai fost nicio alertă, însă în partea de Nord și Centru au fost destul de multe alerte. Au început să apară pe cer rachete speciale. Ele sunt niște rachete foarte mari, cu focoase multiple, care se divid încă în atmosferă și eliberează în jur de 20-21 de rachete mici. Fiecare variază între 20-28 de rachete și totuși aviația noastră și apărarea antiaeriană reușesc să le intercepteze pe toate.

Dar, din păcate, din cauză că sunt așa de multe rachete mici, care se dispersează și apar multe, provoacă probleme la case și bunuri materiale. Astăzi a căzut o parte dintr-o rachetă pe un teren, iar acolo lucrau doi muncitori și au fost omorâți. Aceste rachete sunt foarte periculoase”, a explicat dr. Berkovits, în exclusivitate pentru DCNews.

Cum se adăpostesc israelienii de atacurile Teheranului

„De aceea, de fiecare dată, primim avertizare ca să stăm în acele adăposturi. Nu numai până când acele rachete sunt interceptate, ci și după, 10-15 minute, când este o siguranță. Iranul folosește, probabil, rachete destul de noi, care au apărut deja de ieri. Și pe aceste rachete noi le interceptăm. Asta este viața la noi, din păcate. E o viață care continuă.

Foarte multă lume s-a întors deja la lucru, de duminică deja. Desigur, școlile încă sunt închise, iar elevii mai mari învață prin Zoom, dar și asta e destul de complicat. Încetul cu încetul, noi încercăm să ne reîntoarcem la o viață normală”, a mai povestit medicul, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

razboi
israel
herman berkovits
