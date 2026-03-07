€ 5.0941
DCNews Stiri Internațional Când va avea loc reuniunea pentru desemnarea succesorului ayatollahului Khamenei
Data publicării: 22:28 07 Mar 2026

Când va avea loc reuniunea pentru desemnarea succesorului ayatollahului Khamenei
Autor: Ioana Dinu

steag iranian cu chipul lui ali khamenei Planul uciderii lui Ali Khamenei trebuia inițial să fie pus în aplicare după aproximativ şase luni. Foto: Agerpres

Adunarea Experţilor, forul care îl va desemna pe următorul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei, se va reuni "în următoarele 24 de ore", a transmis sâmbătă agenţia iraniană de presă Fars, preluată de AFP.

Sursa afirmaţiei este Hossein Mozafari, membru al Adunării, care a cerut populaţiei "să se abţină de la orice speculaţii şi la răspândirea de zvonuri despre acest subiect".

Procedura de succesiune a lui Khamenei, ucis sâmbăta trecută de primele lovituri americano-israeliene asupra Iranului, a fost declanşată chiar a doua zi după eveniment. Adunarea Experţilor are 88 de membri; sediile sale de la Teheran şi din oraşul sfânt Qom din sudul ţării au fost lovite luni, respectiv marţi de israelieni.

Israelul a anunţat deja că următorul lider de la Teheran va deveni la rândul său "o ţintă".

Până la desemnarea lui, puterea interimară în Iran este exercitată de preşedintele Masoud Pezeshkian, de şeful puterii judecătoreşti, Golam Hossein Mohseni-Ejei, şi de clericul Alireza Arafi, membru al Adunării Experţilor. 

VEZI ȘI: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 8: A fost anunțată extinderea operațiunilor de război. Iranul a lovit din nou în Dubai 

orientul mijlociu
iran
teheran
razboi
Comentarii

