Când va avea loc reuniunea pentru desemnarea succesorului ayatollahului Khamenei

Sursa afirmaţiei este Hossein Mozafari, membru al Adunării, care a cerut populaţiei "să se abţină de la orice speculaţii şi la răspândirea de zvonuri despre acest subiect".

Procedura de succesiune a lui Khamenei, ucis sâmbăta trecută de primele lovituri americano-israeliene asupra Iranului, a fost declanşată chiar a doua zi după eveniment. Adunarea Experţilor are 88 de membri; sediile sale de la Teheran şi din oraşul sfânt Qom din sudul ţării au fost lovite luni, respectiv marţi de israelieni.

Israelul a anunţat deja că următorul lider de la Teheran va deveni la rândul său "o ţintă".

Până la desemnarea lui, puterea interimară în Iran este exercitată de preşedintele Masoud Pezeshkian, de şeful puterii judecătoreşti, Golam Hossein Mohseni-Ejei, şi de clericul Alireza Arafi, membru al Adunării Experţilor.

