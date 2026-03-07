€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Cel puțin 6 morți în urma atacurilor rusești în Ucraina. Polonia a ridicat avioanele de apărare
Data actualizării: 10:22 07 Mar 2026 | Data publicării: 10:19 07 Mar 2026

Cel puțin 6 morți în urma atacurilor rusești în Ucraina. Polonia a ridicat avioanele de apărare
Autor: Elena Aurel

kiev-ucraina-atac-rusesc-drone_59506300 Sursa foto: Agerpres

Mai multe persoane au murit în urma atacurilor rusești din mai multe regiuni din Ucraina.

Cel puţin şase persoane au fost ucise în noaptea de vineri sâmbătă în Ucraina, unde mai multe regiuni au fost vizate de atacuri ruseşti, potrivit autorităţilor locale, citate de AFP şi Agerpres. 

Cel puţin cinci persoane au fost ucise într-un bombardament asupra unui imobil de locuinţe în Harkov (est) şi una în regiunea Dnipropetrovsk, vizată de drone, tiruri de artilerie şi rachete.

"În urma atacului inamic, o parte a unui imobil rezidenţial cu cinci etaje, situat în cartierul Kyivski la Harkov a fost practic distrusă. O clădire situată în apropiere a fost de asemenea avariată", a scris pe Telegram şeful administraţiei militare regionale din Harkov, Oleg Sinegubov.

VEZI ȘI: Cel mai mare schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia din ultimele șase luni

Cinci persoane au decedat

Potrivit primarului oraşului, Igor Terehov, cinci persoane au decedat. Sinegubov informase şi despre răniţi, între care doi băieţi de şase şi 11 ani şi o fată de 17 ani.

La Dnipropetrovsk, şeful administraţiei generale regionale Oleksandr Ganja a anunţat că o persoană a fost ucisă şi alta rănită într-un atac rusesc asupra districtului Nikopol. Potrivit acestuia, armata rusă a vizat regiunea de aproape 20 de ori cu drone, artilerie şi rachete.

În Zaporojie (sud), o lovitură rusească a făcut un rănit (un bebeluş), a anunţat pe Telegram şeful administraţiei regionale Ivan Fedorov.

Alte două persoane au fost rănite într-un "atac cu drone inamice" asupra unei case din centrul localităţii Ciuguiev (20 km de oraşul Harkov), a indicat primarul Galina Minaeva pe Telegram.

O alertă aeriană a fost declanşată în cursul nopţii în toată Ucraina din cauza raidurilor ruseşti.

Aviaţia militară poloneză a indicat pe X că a ridicat de la sol avioane pentru a proteja spaţiul aerian al Poloniei în regiunile de la frontiera cu Ucraina, aşa cum procedează de obicei în cazul loviturilor ruseşti în zonele din vestul Ucrainei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac rusesc ucraina
razboi rusia ucraina
atacuri rusesti
polonia
ucraina
rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 49 minute
Iranul răspunde cererii lui Trump de „capitulare necondiționată” cu referiri la „mormânt”. Regimul de la Teheran își încalcă promisiunea
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Președintele Iranului cere scuze statelor din Golf și promite oprirea atacurilor asupra acestora, dar cu o condiție
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Cel puțin 6 morți în urma atacurilor rusești în Ucraina. Polonia a ridicat avioanele de apărare
Publicat acum 2 ore si 4 minute
Accident rutier în Giurgiu: Un bărbat de 31 de ani a murit
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Horoscop 7 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 26 minute
România și-a făcut „seppuku” în materie de energie: Câte miliarde a pierdut și unde se duc gazele din Marea Neagră / video
Publicat acum 6 ore si 7 minute
BANCUL ZILEI: Importanța reclamei
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Horoscop 7 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 33 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 8: A fost anunțată extinderea operațiunilor de război. Iranul a lansat toată noaptea rachete către Israel
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Trump a anunțat end-game-ul în război: Capitularea necondiționată a Iranului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close