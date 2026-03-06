Un șef al Poliției Locale și un fost șef la Piețe, numiți la conducerea Vămii Constanța Sud Agigea

Opt vameşi din Portul Constanţa-Sud, printre care şi şeful Biroului Vamal de Frontieră au fost trimişi în judecată de DNA.

Este un dosar instrumentat pentru acuzații grave de luare de mită de la importatori de mărfuri, cu scopul de a urgenta procedurile vamale pentru containerele aduse prin Portul Constanța. Conform anchetatorilor, sumele ar fi fost între 100 și 700 de euro pentru fiecare container.

Cine a fost numit la Vama Constanța Sud Agigea după ce foștii șefi au fost săltați

La Vama Constanța Sud Agigea a fost numit Nițu Nicolae. El este fost director al Poliției Locale Sector 4 și fost șef de serviciu în cadrul Antifraudă. De asemenea, în funcția de adjunct ar fi fost numit un fost șef la piețe, însă numele acestuia nu a fost confirmat oficial până în prezent.

Conform declarației de avere citate de presă, Nițu Nicolae are terenuri în Horezu (Vâlcea) și București. Figurează cu mai multe apartamente și două mașini. Potrivit sursei citate, el avea economii de peste 140.000 lei și un împrumut de aproape 54.600 euro.

De menționat este că Vama Constanța Sud Agigea este una dintre cele mai importante vămi din România, deoarece prin acest punct ajung și pleacă majoritatea containerelor cu marfă.

Parfenie și Gudu, foștii șefi ai Vămii din Portul Constanța Sud Agigea, reținuți pentru luare de mită

Amintim că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, dar și reținerea pentru 24 de ore față de foștii șefi ai Vămii din Portul Constanța Sud Agigea, reținuți pentru luare de mită. Aceștia sunt Parfenie Octavian-Lică și Gudu Octavian. șeful, respectiv adjunct al șefului Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București.

Ce acuzații le aduc procurorii

În ordonanța procurorilor se menționează că, în cauză, există date și probe ce conturează următoarea stare de fapt:

„În data de 24 noiembrie 2025, inculpatul Parfenie Octavian-Lică, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, de la administratorul unei societăți comerciale care desfășura activități în Portul Constanța, sume de bani cuprinse între 100 și 350 de euro pentru fiecare container importat.

Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul promisiunii că formalitățile vamale aferente importurilor de mărfuri transportate în respectivele containere se vor desfășura cu prioritate și fără dificultăți.

Astfel, în perioada decembrie 2025 – martie 2026, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi primit, prin intermediul aceleiași persoane (colaborator în cauză), suma totală de 15.100 de euro pentru facilitarea acestor proceduri.

În două dintre situații, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi fost sprijinit de inculpatul Gudu Christian.

Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.”

