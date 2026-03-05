Accident grav în Călugăreni, Giurgiu. Polițiștii au vrut să-l oprească, dar a intrat direct în ei. Două persoane, încarcerate

Doi polițiști de la IPJ Giurgiu au fost răniți, în această după-amiază, în urma unui accident rutier. Polițiştii încercau să oprească un autoturism, iar şoferul acestuia nu a fost atent şi a lovit din spate autospeciala, arată Breaking News Giurgiu. Accidentul s-a petrecut, în urmă cu puțin timp, pe DN5, la ieşirea din Călugăreni.

”Din primele cercetări, a reieșit faptul că, un bărbat, de 31 de ani, din județul Ilfov, în timp ce conducea un autoturism, în afara localității Călugăreni, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, a acroșat o autospecială de poliție, aflată în mers, cu semnalele acustice si luminoase în funcțiune. Precizăm faptul că echipajul de poliție a efectuat semnal regulamentar de oprire conducătorului auto, însă acesta nu a respectat indicațiile polițiștilor”, a transmis IPJ Giurgiu.

Autospeciala de poliție a fost proiectată în afara părții carosabile, în urma impactului rezultând rănirea a doi agenți de poliție aflați în interiorul acesteia. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni și Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și una SAJ.

Două persoane, încarcerate

Pompierii au constatat faptul că două persoane erau blocate într-unul dintre autoturisme și au acționat pentru extragerea acestora în siguranță. Cei doi bărbați, conștienți și cooperanți, au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Atât conducătorul autospecialei de poliție, cât și celălalt conducător auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc, arată sursa citată.