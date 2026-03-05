€ 5.0937
DCNews Stiri Internațional Robert Cazanciuc: România și Polonia au o viziune comună privind consolidarea securității regionale
Data publicării: 10:56 05 Mar 2026

Robert Cazanciuc: România și Polonia au o viziune comună privind consolidarea securității regionale
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc1

În Comisia pentru politică externă a Senatului, Ziua Solidarității Româno-Polone a fost marcată printr-o ședință în care i-am avut ca invitați speciali pe ambasadorul Poloniei la București, Pawel Soloch.

Data de 3 martie amintește de semnarea, în 1921, a Convenției de alianță defensivă dintre cele două state – un angajament al solidarității în fața amenințărilor la adresa securității noastre. La peste un secol distanță, această legătură rămâne la fel de relevantă, într-un context regional marcat de provocări majore generate de războiul din Ucraina și de tensiunile de pe Flancul Estic al NATO.

România și Polonia împărtășesc o viziune comună privind consolidarea securității regionale, întărirea rezilienței și apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli. Cooperarea noastră în cadrul NATO și al Uniunii Europene, precum și în formate precum București 9 sau Inițiativa celor Trei Mări, confirmă faptul că Parteneriatul Strategic româno-polon este unul indispensabil pentru stabilitatea regiunii.

Harta pe care am prezenta-o în cadrul reuniuni, realizată în urmă cu 15 ani pe când lucram în cadrul MAE, reprezintă o pledoarie pentru necesitatea conectării porturilor Gdansk și Constanța, cele două puncte care se află în Nord și Sud exact în mijlocul Europei, prin legături rapide rutiere și feroviare care vor consolida legăturile privilegiate dintre cele două țări, facilitând schimburile de mărfuri pe întreg bătrânul continent.

Schimburile comerciale, la un nivel record

Dimensiunea economică a relației noastre este în continuă creștere. Schimburile comerciale au atins niveluri record, iar investițiile bilaterale sunt pe un trend ascendent, în sectoare-cheie precum energie, infrastructură, digitalizare, agricultură și industrie alimentară. Există un interes real pentru proiecte comune care să aducă beneficii concrete cetățenilor noștri.
Nu în ultimul rând, cooperarea culturală și dialogul parlamentar intensificat pentru perioada următoare consolidează legăturile dintre comunitățile noastre și dau substanță unei prietenii istorice care a trecut testul timpului.

Solidaritatea româno-polonă nu este doar un simbol al trecutului, ci un angajament ferm pentru viitor – pentru securitate, dezvoltare și prosperitate într-o Europă unită și puternică, a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc. 

