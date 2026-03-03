€ 5.0981
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Norvegia se declară pregătită să înceapă discuțiile cu Franța despre armele nucleare
Data publicării: 19:48 03 Mar 2026

Norvegia se declară pregătită să înceapă discuțiile cu Franța despre armele nucleare
Autor: Doinița Manic

imagine cu steagul norvegiei Norvegia spune că asta face parte din strategia țării. Foto: Pixabay

Norvegia susține că este pregătită să înceapă discuțiile cu Franța privind armele nucleare.

Norvegia anunță că este dispusă să înceapă discuții cu Parisul despre modul în care armele nucleare franceze pot contribui la securitatea continentului, a declarat marți ministrul de Externe de la Oslo, Espen Barth Eide.

„Suntem pregătiți să discutăm acest lucru în cadrul unui acord de parteneriat cu Franța, dar politica noastră nucleară rămâne fermă. Nu vom avea arme nucleare pe teritoriul norvegian pe timp de pace”, a declarat el în fața parlamentului norvegian.

Disponibilitatea Norvegiei de a începe discuțiile este încă un exemplu al modului în care țările europene își schimbă strategiile de securitate în urma atacului Rusiei asupra Ucrainei și a îngrijorărilor legate de dependența de SUA în urma realegerii lui Donald Trump, scrie Politico.

Statele membre NATO care vor colabora cu Franța

Declarația vine după ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni că Germania, Suedia, Danemarca, Polonia, Olanda, Belgia și Grecia au convenit să colaboreze cu Franța în ceea ce privește descurajarea nucleară.

Macron a declarat că Franța va înființa „organisme de schimb la nivel politic” în următoarele zile cu cele șapte națiuni. Cooperarea va include permiterea accesului aliaților europeni în „locații strategice” franceze, exerciții comune și, în cele din urmă, desfășurarea temporară a unor avioane de vânătoare franceze cu capacitate nucleară în alte țări.

Ministrul de Externe al Norvegiei: Face parte din strategia noastră de acoperire

Eide a declarat că discuțiile nucleare vor face parte din negocierile privind un acord strategic de apărare cu Franța. El a spus că Norvegia - una dintre cele mai prietenoase țări europene cu SUA - va coopera, de asemenea, mai strâns cu alte țări, inclusiv Regatul Unit, Germania, Olanda și Polonia.

„Aceasta face parte din strategia noastră de acoperire”, a spus el.

Precizăm că și România participă la discuţiile privind umbrela nucleară a Franţei. Decizia va fi luată în cadrul Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

VEZI ȘI: Franța își extinde umbrela nucleară, România- la discuții. Bogdan Chirieac explică șansa țării noastre, dar și riscul care vine la pachet

 
 
 

norvegia
franta
umbrela nucleara
arme nucleare
