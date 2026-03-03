€ 5.0981
Data publicării: 18:20 03 Mar 2026

Poate ataca Iranul țările europene? Cristian Diaconescu: Ascund o altă intenție
Autor: Iulia Horovei

drona atac aerian conflict Atac aerian/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a analizat posibilitatea ca Iranul să atace țări europene în urma conflictului cu SUA și Israel, numind, totodată, actorul principal de care este dependent Iranul.

Întrebat dacă Iranul dispune de capabilități ofensive necesare pentru a ataca țări europene, care sprijină conflictul declanșat de SUA și Israel, fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a explicat că există o diferență semnificativă între declarații și acțiuni directe. Afirmațiile acestuia vin după ce Teheranul a amenințat statele din Europa, dacă acestea se vor amesteca în conflict.

În aceeași paradigmă, Cristian Diaconescu a punctat că închiderea Strâmtorii Ormuz, o amenințare continuă a Iranului în ultimele zile, depinde extrem de mult de China.

Posibilitatea ca statele europene să fie atacate de Iran

Din punct de vedere al tensiunilor, în mod evident comunicarea publică este folosită ca armă. De regulă, astfel de trimiteri și amenințări ascund o cu totul și cu totul altă intenție agresivă în teren. Sunt 2000-3000 de km (n.r. distanță), dar dincolo de aceste aspecte, deocamdată, pe capabilitățile iraniene necesare, încearcă să generalizeze o stare de tensiune în regiune, așa fel încât partenerii americani din Golful Persic, statele sunite, să înceapă să exercite presiuni asupra Washingtonului în ideea diminuării acțiunilor militare. 

În al doilea rând, introduc în discuție tema energiei. Aici, situațiile nu sunt atât de certe, clare și directe, așa cum încearcă să le prezinte Teheranul, pentru că (...) totul se leagă de închiderea Strâmtorii Ormuz. Da, ea poate fi închisă, cu o singură excepție: China. E unul dintre cei mai mari beneficiari a exporturilor de hidrocarburi care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Principalul partener în domeniul energiei, deci de unde face bani Iranul, este China. Nu poți închide numai pentru unii și pentru alții, nu”, a explicat Cristian Diaconescu, la Digi24.

Amintim că, alături de statele din Orientul Mijlociu în care SUA au baze militare, Iranul a atacat baza militară britanică din Cipru, în urmă cu două zile. Un al doilea atac al Iranului asupra acestei țări europene a avut loc luni, 2 martie, dronele fiind interceptate „cu succes”.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Clădirea în care urma să fie ales noul lider suprem al Iranului, bombardată de SUA și Israel

acest articol reprezintă o opinie
conflict Iran SUA Israel
cristian diaconescu
