Miza lui Nicușor Dan la Washington. Cum explică Bogdan Chirieac a doua invitație pentru România
Data publicării: 20:04 18 Feb 2026

Miza lui Nicușor Dan la Washington. Cum explică Bogdan Chirieac a doua invitație pentru România
Autor: Andrei Itu

nicusor dan _INQUAM_Photos_Octav_Ganea Nicușor Dan / Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat de ce președintele Nicușor Dan va avea o misiune dificilă la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace”, organizat de președintele Donald Trump la Washington, însă a evidențiat și câteva premise favorabile.

Președintele Nicușor Dan a fost invitat, ca observator, de președintele Donald Trump să participe la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace” , care se va organiza la Washington, pe 19 februarie 2026. Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, într-o intervenție la Realitatea Plus, mai multe aspecte privind această vizită.

„Problema este, cum se duce Nicușor Dan în Statele Unite, cu ce mandat, ce împuternicire, cu cine a discutat domnia sa, pentru a se duce acolo? Da, Italia se duce ca observator, dar se duce cu un mandat la aceste discuții, însă Nicușor Dan ne spunea că va avea discuții accidentale, mă rog, a folosit alt termen, dar discuții de salon”, a ridicat problema moderatoarea de la Realitatea Plus.

De ce „este bine dacă președintele Nicușor Dan are atât discuții accidentale, cât și de salon” în SUA

„Este bine dacă are atât discuții accidentale, cât și de salon. Discuția este discuție și mai poți lămuri cu președintele Trump. Era bine dacă, la fel ca Italia, președintele Dan solicita un mandat din partea Parlamentului României, fiindcă este o alegere dificilă. Este bine că încerci să salvezi relația cu Statele Unite, de altfel, domnul Dan a fost sincer și este primul oficial român care recunoaște că, de la anularea alegerilor, relația cu Statele Unite s-a deteriorat semnificativ și că domnia sa încearcă să repare relația. Aceasta este o dovadă de sinceritate a domnului președinte. 

Este bine să o încerci să o repari, dar fără să aduci prejudicii relației cu celelalte  mari puteri europene. Așa s-a întâmplat, am văzut, domnul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz, a fost fără echivoc în privința lui Donald Trump și a relației cu Statele Unite. Germania a virat, la fel și alte puteri europene, Spania, Franța, chiar și Marea Britanie, care are o relație, cu adevărat specifică cu Statele Unite. Sunt verii lor, ca să spunem așa”.

„Totul depinde acum de președintele Dan”

„Totul depinde acum de președintele Dan. A luat decizia, a mers, sper să repare situația cu Statele Unite, cât sunt ele acolo, 5-10 minute cu Donald Trump, fără să strice relația cu Europa. Ar fi soluția ideală pentru România. Sigur, soluția cea mai nefericită ar fi să nu refacem relația cu Statele Unite și să stricăm și relația cu Europa. Acesta ar fi cel mai nefavorabil scenariu”, a declarat Bogdan Chirieac.

„De ce au făcut Statele Unite această a doua invitație? Da, ne-au invitat și la Davos, ca să ne alăturăm acestui Consiliu de Pace, după care a venit această a doua invitație, aici, la Washington. De ce a invitat România? La ce se așteaptă de la prezența României?”, a mai întrebat moderatoarea. 

Premisele cu care poate juca președintele Nicușor Dan în SUA

„Fiindcă, practic, statele europene prezente erau doar Ungaria, Bulgaria și Kosovo, care nu este stat recunoscut de mai multe state, inclusiv de România. Prin urmare, au mai făcut o dată invitația, înțeleg că mai puțin pentru Germania, dar a mai făcut o dată invitația, în speranța că se vor alătura unele state europene. Într-adevăr, s-a alăturat Italia, ceea ce și noi ne mai ascundem în spatele Italiei, despre asta e vorba.

Doamna Meloni este cureaua de transmisie între Donald Trump și Uniunea Europeană, Bruxelles. Deci, împreună cu Italia, este acolo și Israelul, un alt aliat tradițional al României. Sunt niște premise cu care președintele Dan poate juca. Sunt niște premize care ar putea să ne permită să reparăm situația, am aflat de la domnia sa că e stricată, odată cu anularea alegerilor din România.

Știți bine că nu s-a prezentat raportul, care să explice de ce s-au anulat alegerile. În schimb, am văzut Raportul Congresului american, în care se spune că nu rușii, ci Comisia Europeană a influențat alegerile din România. Suntem, pur și simplu, pe nicăieri, în acest moment, nu știm ce s-a întâmplat”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
nicusor dan
donald trump
vizita sua
