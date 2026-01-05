€ 5.0905
Politica

DCNews Politica
Data publicării: 23:17 05 Ian 2026

”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Autor: Andrei Itu

Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat cum poți rămâne fără casă, în urma unei modificări în Codul de Procedura Fiscală din România, făcută chiar de la 1 ianuarie 2026 de Guvernul Bolojan.

Practic, de la 1 ianuarie 2026, este o mare provocare să deții o firmă în România, pentru că riști enorm dacă ar urma să ai datorii către ANAF, fapt plauzibil în contextul noilor măsuri de austeritate și a creșterii facturilor la energie, carburant etc.

Înainte de 1 ianuarie 2026, daca aveai datorii la ANAF puteai să ceri o eșalonare simplificată, dar acum trebuie sa semnezi un contract de fideiusiune.  Adică, garantezi cu bunurile personale. Noțiunea de SRL, în relația cu ANAF-ul, nu mai există. Vezi detalii aici!

Analistul politic Bogdan Chirieac a evidențiat efectele devastatoare pe care le poate avea o astfel de măsură, colac peste pupăza noilor creșteri de taxe și impozite, care sufocă mediul privat.

”Măsură dată pe sub ușă, de la 1 ianuarie 2026”

Dacă un SRL are datorii la ANAF, asociatul răspunde cu averea personală. Explic antreprenorilor, aproape 1 milion în țara asta, despre această măsură, deoarece mulți nu știau. Am vorbit cu oamenii, nu știau, și au intrat pe DC News să caute, să vadă, să se informeze

Vorbim despre o măsură dată pe sub ușă, de la 1 ianuarie 2026, de Guvernul Bolojan, nu a fost trecută prin Parlament. Deci, un exemplu, dacă am o covrigărie și are dificultăți financiare, pentru că a mărit Bolojan TVA-ul, curentul, gazul etc., îmi ia casa! Îmi ia casa! Deci, nu se vor reeșalona datoriile, ci au inventat această măsură! Este o monstruozitate!”, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV, în emisiunea moderată de Niels Schnecker.

Vezi și - Ghișeul.ro a picat, din nou, luni dimineață. Românii intră în număr mare să vadă cât au de plată și să achite taxele și impozitele

acest articol reprezintă o opinie
anaf
srl
guvern bolojan
bogdan chirieac
Comentarii

