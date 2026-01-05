€ 5.0985
Stiri

Ghișeul.ro a picat, din nou, luni dimineață. Românii intră în număr mare să vadă cât au de plată și să achite taxele și impozitele
Data publicării: 12:10 05 Ian 2026

Ghișeul.ro a picat, din nou, luni dimineață. Românii intră în număr mare să vadă cât au de plată și să achite taxele și impozitele
Autor: Ioan-Radu Gava

bani agerpres foto Foto Agerpres/ Impozitele și taxele în 2026. Ghișeul.ro a picat
 

Siteul Ghiseul.ro, unde românii își plătesc taxele, a picat, din nou, luni dimineață.

Ghiseul.ro, platforma de plată a taxelor și impozitelor, a picat, din nou, luni dimineață. Anterior, site-ul a fost picat în cursul zilei de vineri, 2 ianuarie 2026, când românii au intrat în număr mare să vadă cât au de plată.

Defecțiunea de luni dimineață a venit în prima zi de lucru efectiv a instituțiilor statului. Marți și miercuri (de Bobotează și Sf. Ion) angajații de la stat vor avea din nou liber, zilele de 6 și 7 ianuarie fiind libere legale de la stat. Activitatea va fi reluată de joi, 8 ianuarie 2026.

CITEȘTE ȘI              -               EXCLUSIV Toți românii plătesc, în 2026, o taxă mascată. Nota de plată ajunge la populație

Ce majorări de taxe și impozite au intrat în vigoare de la 1 ianuarie

De la 1 ianuarie 2026, românii sunt puși în fața unui nou val de creștere al taxelor și impozitelor, după ce pachetul de modificări fiscale adoptat de Parlament a fost validat de Curtea Constituțională. 

Noile măsuri vizează atât persoanele fizice, cât și firmele, cu impact direct asupra impozitelor pe locuințe și terenuri, taxelor auto, câștigurilor din investiții, veniturilor din chirii și platforme online, dar și asupra accizelor.

Una dintre cele mai importante modificări intrate în vigoare în prima zi din an vizează impozitul pe clădiri, care crește atât în mediul urban, cât și în cel rural. Unii primari de municipii au calculat o creștere a impozitelor de 80%. Totuși, în funcție de vechimea locuinței, în unele cazuri va fi o dublare sau chiar triplare față de anul 2025.

CITEȘTE ȘI             -               ”Șoc și groază pe Ghișeul.ro”/ ”E creștere de 100%”. ghiseul.ro a picat, românii verifică cu cât au crescut impozitele și taxele: Bolojane, Bolojane... să ne trăiești, boierule! 

Cât este impozitul pentru un apartament cu două camere, de la 1 ianuarie

Așa se face că în București, pentru un apartament de două camere, la care impozitul în 2025 a fost 198 de lei, de la 1 ianuarie a urcat la 355 de lei. În același timp, în Timișoara, proprietarul unui apartament cu două camere va plăti acum un impozit de 515 lei, față de 275 lei în 2025, ceea ce înseamnă aproape cu 90% mai mult.

Mai mult decât atât, de la 1 ianuarie taxa specială aplicată locuințelor scumpe se triplează.

Au crescut și impozitele pe terenuri

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, au crescut și impozitele pe terenuri, în special pentru terenurile intravilane, inclusiv cele cu destinație agricolă. 

Spre exemplu, în localitatea Smeeni din Județul Buzău, pentru un hectar de teren arabil în extravilan, impozitul va ajunge la 112 lei, față de 72 de lei, cât era în 2025.

Cu cât au crescut impozitele pe mașini în 2026

În cele mai multe cazuri, impozitul pe mașini a crescut cu câteva zeci de lei de la 1 ianuarie 2026. Se plătește impozit și pentru mașinile full-electrice, care erau exceptate până acum. În plus, a crescut impozitul și la mașini hibride, pentru multe modele urmând să treacă de 1.000 de lei.

În cazul modelelor auto la care impozitul anual era între 40-70 lei, acesta urcă spre 80 – 150 lei, iar la mașinile cu capacitate cilindrică mai mare majorarea este de la 170-180 lei, la peste 250 lei.

Pentru autoturismele cu motoare cuprinse între 1,6 și 2,0 litri, nivelul impozitului diferă în funcție de norma de poluare. Pentru o mașină cu normă de poluare cuprinsă între Non Euro și Euro 3, de la 1 ianuarie, impozitul este între 237 lei și 297 lei. Pentru o mașină cu aceeași motorizare, însă cu normă de poluare Euro 4, impozitul e între 228 și 285 lei.

În plus, mașinile cu un cost de achiziție mai mare de 375.000 de lei sunt taxate suplimentar cu 0,9% din suma care depășește acest prag.

Tot mai mulți români își plătesc taxele și impozitele online

Numărul celor care folosesc platforma Ghișeul.ro a crescut cu semnificativ în ultimii ani. După o creștere de aproape jumătate de milion de utilizatori în 2023, platforma oficială de plăți online a statului român Ghișeul.ro a înregistrat contul cu numărul 2.000.000 în ianuarie 2024.

Impozitele locale, taxele pentru pașaport, obținerea cazierului judiciar ori datoriile către ANAF, toate pot fi făcute simplu în câteva minute pe platforma Ghișeul.ro, dacă aceasta funcționează, desigur. Se pot plăti și amenzi contravenţionale cu deducerile aferente plăţii în 15 zile calendaristice.

Pot fi efectuate plăţi aferente prestării oricărui serviciu public, inclusiv oricărui serviciu comunitar de utilitate publică, precum şi orice plăţi aflate în legătură, directă sau indirectă, cu prestarea respectivului serviciu public.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ghiseul.ro
taxe si impozite
