Alin Bucur a vorbit, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Val Vâlcu, la DC News, despre situația dramatică de pe litoralul românesc și cum pare că cineva urmărește ca România să nu aibă litoral.

Mai mult, Alin Bucur spune că a primit mesaje voalate ca să pună capăt definitiv proiectului său de la Plaja Caelia, alimentând astfel speculațiile despre „gravitatea lucrurilor de pe litoralul românesc, unde „suntem deja la final de februarie, iar plajele nu au fost licitate”.

„Am primit și voalat niște mesaje să îmi văd de treaba mea”

„Construcția pe care am făcut-o eu, pe Plaja Caelia, nu am făcut-o eu, Alin Bucur, și nici firma pe care o reprezint BC Cogen Management SRL. Acea investiție a fost făcută în felul următor: Noi am închiriat plaja de la Apele Române, le-am cerut un acord pe baza unui proiect. Apele Române au dat acest acord, iar Apele Române au cerut la Primărie autorizația de construcție. Primăria a eliberat autorizația de construcție în numele Apelor Române. Pe tot parcursul acestei construcții au fost invitați și sunt martori și probe, inspectorii Apelor Române, inspectorii I.S.C-ului să vadă întotdeauna stadiul lucrărilor.

Totul a fost bine și frumos, până în momentul în care lucrarea a fost aproape 90% finalizată. Și, atunci, tot Apele Române au dat acordul, tot Apele Române au cerut autorizația de construcție, tot ei au cerut controlul I.S.C-ului (n.red. Inspectoratul de Stat în Construcții). Amintim și ținem minte că a fost schimbat pe 29, noaptea, directorul I.S.C-ului și a fost adus cineva din Maramureș. A fost schimbat, pentru că nu a vrut să facă parte din acest abuz. Reluăm și aducem aminte că directorul Apelor Române, la acea vreme, Hristu Uzun, a intrat în direct și a spus că s-au efectuat presiuni asupra lui, ca să distrugă acest proiect.

Vă spun că, în locurile unde mă învârt, am primit și voalat niște mesaje să îmi văd de treaba mea, să renunț la acest proiect, pentru că este de ajuns cât tam-tam am făcut pe acest proiect”, a spus Alin Bucur, la DC News.

În continuare, Alin Bucur afirmă ce ar trebui să înțeleagă operatorii și investitorii, astfel încât litoralul românesc să prospere.

„Trebuie să înțeleagă toți!”

„Ce nu au înțeles operatorii de plaje, investitorii, este că trebuiau să facă front comun și toată lumea să intre în legalitate. Trebuiau să înțeleagă că atâta timp cât eram uniți se dezvolta litoralul românesc. Degeaba am făcut eu o plajă, dar în stânga și în dreapta mea este deșert, nu va veni lumea. Ca să meargă litoralul românesc trebuie să înțeleagă toți și să le intre în cap că e nevoie de 100 de astfel de investiții, chiar dacă mai mari sau mai mici ca valoare, nu contează, pentru că e loc pentru toată lumea. Și, cu cât ai mai multe investiții de genul acesta, cu atât vei avea mai mulți clienți. De ce, dacă ne uităm la bulgari, greci, turci, oriunde mergem vedem stânga-dreapta cafenele, restaurante, plaje și toate sunt pline”, a mai spus Alin Bucur.

Vezi interviul complet aici:

Vezi și - EXCLUSIV Alin Bucur, investitor: Pare că cineva urmărește ca România să nu aibă litoral. E foarte grav ce se întâmplă / video