Nicușor Dan - Donald Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui

Mircea Badea a comentat acest subiect. A zis că este foarte bine că Nicușor Dan s-a dus în SUA. De asemenea, a spus că este o nimica toată că Donald Trump l-a numit premier din moment ce acolo, la eveniment, erau mulți premieri.

„În opinia mea, este foarte bine că Nicușor Dan s-a dus în SUA. Ar fi fost foarte rău să nu se ducă. Unora nu le place Trump. Ghinion. Dacă nu le place ong-iștilor din România, asta e situația. Poți să-l ignori pe Trump? Poți, dar suporți consecințele. Era cazul să suportăm consecințe? Eu zic că nu”, a zis Mircea Badea.

Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan „prim-ministrul” României. Mircea Badea a zis că la acest consiliu au participat prepondent premieri, de aici și confuzia.

„La acest consiliu au participat prepondent premieri. Așa a fost. La noi s-a dus președintele. Acum nu vă imaginați că Donald Trump știe exact arhitectura politică din România. Bine... unii din România credeau că Donald Trump este preocupat de alegerile din Călin Georgescu”, a zis Mircea Badea.

Mircea Badea: „Miza la Consiliul pentru Pace era participarea. A făcut bine Nicușor Dan că a mers? Da”

Nicuşor Dan a fost întrebat ce i-a transmis Donald Trump atunci când i-a strâns mâna în cadrul Consiliului Păcii de la Washington.

„Chestiuni de politeţe, cum e România, adică, vă daţi seama, că în câteva zeci de secunde nu poţi să intri în chestiuni de substanţă, chestiuni de politeţe, nimic mai mult”, a declarat Nicuşor Dan.

În acest context, Mircea Badea a zis: „Impresia mea generală este aceea pe care a mărturisit-o și Nicușor Dan: Politețe. Lucrurile au fost politicoase. Am aceeași părere ca a lui Nicușor Dan. Miza acolo era participarea. A făcut bine Nicușor Dan că a mers? Da. Participăm la toate ecuațiile de securitate. Nouă ne trebuie multă securitate pentru că suntem într-o zonă complicată”.

România susține eforturile SUA și ale comunității internaționale pentru soluționarea conflictelor globale, inclusiv în Orientul Mijlociu, a declarat joi președintele Nicușor Dan, care a transmis că rămâne un susținător al cooperării transatlantice dintre Statele Unite și UE pe baza unui dialog constant și deschis.

„Am avut o intervenție astăzi, la Washington, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, prezidată de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Fără pace și securitate nu poate exista prosperitate pentru cetățenii noștri. În acest sens, România susține eforturile SUA și ale comunității internaționale pentru soluționarea conflictelor globale, inclusiv în Orientul Mijlociu, iar prezența ca observator în Consiliul pentru Pace ne permite să fim parte a discuțiilor și negocierilor, a scris șeful statului pe Facebook.