Prințul Andrew, „fiul preferat” al Reginei Elisabeta a II-a? Dezvăluirile unui fost secretar de presă al regretatei regine

Un fost secretar de presă al reginei Elisabeta a II-a a abordat legătura regretatului monarh cu cel de-al doilea fiu al său, Andrew, în urma arestării de astăzi a acestuia. Ailsa Anderson, care a deținut funcția de secretar de presă al Reginei Elisabeta între 2001 și 2013, a fost întrebată de BBC News cu privire la sugestiile conform cărora Andrew ar fi fost „fiul preferat” al reginei și dacă a observat vreun indiciu de tratament special în timp ce lucra alături de monarh.

„Mass-media spune că era fiul favorit, dar în cei 12 ani în care am lucrat pentru regretata regină, nu am văzut-o niciodată să afișeze vreun favoritism în rândul copiilor ei, așa că nu pot spune cu adevărat că este adevărat”, a spus aceasta, scrie Mirror.

Ea a continuat spunând că imaginea completă a presupusei abateri a lui Andrew și a relației sale cu Epstein nu a fost pe deplin înțeleasă în timpul mandatului său în Casa Regală.

„Bineînțeles că această poveste a început în 2010. Nu știam la fel de multe ca acum despre amploarea acuzațiilor împotriva lui Andrew. Nu știam despre e-mailurile dintre el și Epstein. Când regretata regină era în viață, nu știam nici măcar jumătate din tot ce se știe acum”, a mai zis aceasta.

Prințul Andrew, arestat chiar de ziua sa

Remarcile au venit după o zi dramatică pentru Andrew, fostul Duce de York. Ofițerii au fost văzuți sosind la reședința sa temporară de pe domeniul Sandringham din Norfolk, înainte ca Andrew să fie arestat oficial sub suspiciunea de abatere în funcție publică. Poliția a confirmat că ancheta este legată de acuzațiile legate de rolul său de trimis comercial al Regatului Unit. Arestarea a avut loc joi dimineață, de ziua lui Andrew, care joi a împlinit 66 de ani. El este primul membru important al Familiei Regale din istoria modernă care a fost reținut.

Andrew a negat în mod constant orice faptă ilegală legată de relația sa cu finanțatorul pedofil condamnat Jeffrey Epstein, însă nu a răspuns direct la ultimele acuzații. Între timp, după aproximativ 11 ore de la arestare, Prințul Andrew a fost eliberat.











