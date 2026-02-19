Cadavrele în descompunere a peste 200 de bizoni, bivoli, cerbi și căprioare, descoperite la o fermă din Cluj

Cadavrele, aflate în descompunere, au fost găsite la o fermă de pe teritoriul comunei Recea Cristur, au anunţat, joi, autorităţile clujene, într-o conferinţă de presă.

Prefectul judeţului Cluj, Maria Forna, a declarat că la ferma respectivă au fost declanşate controale de către mai multe instituţii ale statului.

„Au fost descoperite 214 cadavre de animale poziţionate pe terenul fermei Recea Cristur - 74 de bizoni, 98 de cerbi şi căprioare şi 42 de bivoli, aflate în diferite stadii de descompunere, plus resturi de animale moarte. Joi a avut loc o şedinţă a Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), iar prima măsură în cazul celor 214 cadavre, aflate acolo de luni de zile, este neutralizarea lor prin îngropare, conform procedurilor stabilite de DSVSA şi instituţiile europene", a declarat prefectul Maria Forna, în conferinţa de presă.

Salvarea unui cerb aflat încă în viață, fără succes

Aceasta a prezentat cazul unui cerb aflat în agonie, iar veterinarul i-a aplicat o perfuzie şi a fost dus la USAMV, unde a murit, iar în urma analizelor s-a constatat că avea în corp viermi şi paraziţi. De asemenea, pe cursul unui pârâu au fost descoperiţi bizoni morţi, ceea ce înseamnă că şi apa ar putea fi infectată.

Totodată, au fost identificate şi animale vii la fermă, astfel încât în perioada următoare fie terenul actual trebuie să fie structurat pe ţarcuri pentru că toate speciile trăiesc într-un ţarc comun, fie animalele să fie relocate pe un fond de vânătoare din apropiere.

„Vom trata situaţia cu maximă responsabilitate, pentru ca vinovaţii să fie traşi la răspundere”, a mai spus prefectul Maria Forna, care a menţionat că administratorul fermei şi proprietarii, un cetăţean german şi unul austriac, nu au fost prezenţi la controalele desfăşurate, deşi au fost înştiinţaţi, notează Agerpres.

