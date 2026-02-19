Dr. Speranța Iacob, medic primar gastroenterologie, a fost invitată la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Speranța Iacob ne-a vorbit despre:

Boala ficatului gras

"Din păcate, nu știm exact care este amploarea acestei probleme în România, în ceea ce privește câți români suferă de boala ficatului gras"

Importanța screeningului

"Există anumite criterii și categorii de pacienți care necesită neapărat screening pentru a depista, în primul rând, steatoza hepatică, însă esențial este să identificăm fibroza hepatică, care este cea mai importantă pentru noi"

Rolul medicului de familie

"Screening-ul la nivel populațional revine în primul rând medicilor de familie, care sunt cei dintâi care ar trebui să identifice pacienții cu factori de risc metabolic și să realizeze screening-ul corespunzător"

Factori de risc metabolici

"Ultimul ghid de management al ficatului gras metabolic menționează că pacienții nu ar trebui să mai consume deloc alcool. Nu se mai consideră că un pahar de vin, de exemplu, ar fi benefic. Nici vorbă"

Rolul fosfolipidelor

"Aceste medicamente au un rol clar hepatoprotector. Mecanismul lor este multiplu. În primul rând, ele au rolul de a stabiliza membrana hepatocitară și au efecte benefice chiar și extrahepatice"

