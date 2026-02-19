Tot ce trebuie să știi despre boala ficatului gras. Dr. Speranța Iacob explică în exclusivitate într-un interviu la DC Medical și DC News.
Dr. Speranța Iacob, medic primar gastroenterologie, a fost invitată la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Speranța Iacob ne-a vorbit despre:
"Din păcate, nu știm exact care este amploarea acestei probleme în România, în ceea ce privește câți români suferă de boala ficatului gras"
"Există anumite criterii și categorii de pacienți care necesită neapărat screening pentru a depista, în primul rând, steatoza hepatică, însă esențial este să identificăm fibroza hepatică, care este cea mai importantă pentru noi"
"Screening-ul la nivel populațional revine în primul rând medicilor de familie, care sunt cei dintâi care ar trebui să identifice pacienții cu factori de risc metabolic și să realizeze screening-ul corespunzător"
"Ultimul ghid de management al ficatului gras metabolic menționează că pacienții nu ar trebui să mai consume deloc alcool. Nu se mai consideră că un pahar de vin, de exemplu, ar fi benefic. Nici vorbă"
"Aceste medicamente au un rol clar hepatoprotector. Mecanismul lor este multiplu. În primul rând, ele au rolul de a stabiliza membrana hepatocitară și au efecte benefice chiar și extrahepatice"
Emisiunea va fi difuzată joi, 19 februarie, de la ora 18:00, pe:
Site-urile:
YouTube:
https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539
https://www.youtube.com/@dcnewsromania
https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV
Facebook:
https://www.facebook.com/dcmedicalro
https://www.facebook.com/dcnews.ro
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci