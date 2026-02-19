€ 5.0956
DCNews Stiri Boala ficatului gras: ce trebuie să știi. Dr. Speranța Iacob, la DC Medical și DC News
Data actualizării: 14:13 19 Feb 2026 | Data publicării: 14:13 19 Feb 2026

EXCLUSIV Boala ficatului gras: ce trebuie să știi. Dr. Speranța Iacob, la DC Medical și DC News
Autor: Alexandra Curtache

Ficat. Boala ficatului gras: ce trebuie să știi. Dr. Speranța Iacob, la DC Medical și DC News Foto: Unsplash Boala ficatului gras: ce trebuie să știi. Dr. Speranța Iacob, la DC Medical și DC News

Tot ce trebuie să știi despre boala ficatului gras. Dr. Speranța Iacob explică în exclusivitate într-un interviu la DC Medical și DC News.

Dr. Speranța Iacob, medic primar gastroenterologie, a fost invitată la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Speranța Iacob ne-a vorbit despre:

Boala ficatului gras

"Din păcate, nu știm exact care este amploarea acestei probleme în România, în ceea ce privește câți români suferă de boala ficatului gras"

Importanța screeningului

"Există anumite criterii și categorii de pacienți care necesită neapărat screening pentru a depista, în primul rând, steatoza hepatică, însă esențial este să identificăm fibroza hepatică, care este cea mai importantă pentru noi"

Rolul medicului de familie

"Screening-ul la nivel populațional revine în primul rând medicilor de familie, care sunt cei dintâi care ar trebui să identifice pacienții cu factori de risc metabolic și să realizeze screening-ul corespunzător"

Factori de risc metabolici

"Ultimul ghid de management al ficatului gras metabolic menționează că pacienții nu ar trebui să mai consume deloc alcool. Nu se mai consideră că un pahar de vin, de exemplu, ar fi benefic. Nici vorbă"

Rolul fosfolipidelor

"Aceste medicamente au un rol clar hepatoprotector. Mecanismul lor este multiplu. În primul rând, ele au rolul de a stabiliza membrana hepatocitară și au efecte benefice chiar și extrahepatice"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

boala ficat
medic de familie
gastroenterolog
