CIA ar fi știut despre planul de sabotare a Nord Stream, dar nu a oferit sprijin
Data actualizării: 13:42 19 Feb 2026 | Data publicării: 13:40 19 Feb 2026

CIA ar fi știut despre planul de sabotare a Nord Stream, dar nu a oferit sprijin
Autor: Dana Mihai

CIA ar fi știut despre planul de sabotare a Nord Stream, dar nu a oferit sprijin Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

CIA ar fi fost informată despre planul unui comando ucrainean de a ataca gazoductul Nord Stream, însă nu a oferit sprijin, potrivit unei anchete Der Spiegel.

Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) a SUA a fost informată de un comando ucrainean legat de serviciile secrete de la Kiev cu privire la planul său de a ataca gazoductul rusesc Nord Stream din Marea Baltică, dar că într-un final nu ar fi acordat niciun sprijin părţii ucrainene, potrivit unei anchete publicate joi de săptămânalul Der Spiegel, citat de EFE.

Primele discuţii au avut loc în primăvara anului 2022

Potrivit publicaţiei germane, care citează surse ucrainene la curent cu faptele, primele contacte pe această temă au avut loc în primăvara anului 2022 la Kiev, în cadrul cărora partea ucraineană şi-ar fi prezentat ideea şi ar fi abordat diferite detalii tehnice ale operaţiunii de sabotaj.

"Le-au spus băieţilor noştri: e bine aşa, totul e bine", a spus una dintre aceste surse, referindu-se la poziţia americanilor.

Citește și: Germania vrea să obțină extrădarea unui alt ucrainean implicat în atacul asupra Nord Stream 

Cu toate acestea, la începutul verii, poziţia Washingtonului s-a schimbat brusc şi, potrivit unor surse din cercurile de securitate ucrainene, CIA şi-a retras sprijinul pentru aceste planuri şi a refuzat să le finanţeze, potrivit "Der Spiegel", care a amintit că, în iunie 2022, serviciul de informaţii militare al Ţărilor de Jos a primit un pont despre aceste planuri şi a avertizat Germania.

Conform săptămânalului, SUA au cerut apoi biroului preşedinţiei ucrainene să renunţe complet la planurile respective, dar comandoul secret şi-a continuat activităţile, reuşind să găsească finanţare privată pentru o bună parte din cei 300.000 de dolari cât a costat operaţiunea.

CIA respinge acuzaţiile

O purtătoare de cuvânt a CIA a declarat pentru Der Spiegel că reconstituirea faptelor e "complet şi total falsă", deşi nu a dezminţit detalii concrete.

Prezumtivul "creier" al atentatului, un ucrainean cunoscut sub numele de Serghi K., militar activ în 2022, se află din noiembrie trecut în arest preventiv în Germania, aşteptând ca împotriva sa să fie formulate acuzaţii, după ce a fost extrădat de autorităţile italiene.

Tribunalul Federal de Justiţie german a respins luna trecută recursul apărării împotriva arestării sale şi a subliniat că Germania are jurisdicţie în acest caz, chiar dacă sabotajul a fost comis în apele internaţionale, deoarece conductele de gaz au capătul pe teritoriul german.

Instanţa germană a mai susţinut că cetăţeanul ucrainean Serghi K. nu se poate bucura de imunitatea de care beneficiază combatanţii în timpul unui conflict armat, întrucât este vorba probabil despre o operaţiune sub acoperire, îndreptată, în plus, împotriva unei infrastructuri civile.

Potrivit investigaţiilor efectuate de diverse media germane, inclusiv Der Spiegel, operaţiunea care a avariat trei dintre cele patru conducte ale Nord Stream în septembrie 2022 ar fi avut aprobarea comandantului şef ucrainean, Valeri Zalujnîi, dar nu şi a preşedintelui Volodimir Zelenski. 

cia
nord stream
