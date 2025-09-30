Germania vrea să obțină extrădarea unui alt ucrainean implicat în atacul asupra Nord Stream 

Germania încearcă să obțină extrădarea unui bărbat ucrainean arestat în Polonia, suspectat că ar fi coborât pe fundul Mării Baltice pentru a plasa explozibil în cadrul atacului asupra conductei de gaz Nord Stream, din anul 2022, potrivit The Guardian.

Grup căutat de anchetatorii germani

Bărbatul, identificat în presa poloneză ca Volodimir Z și în Germania ca Vladimir Z, este descris ca fiind un scafandru antrenat și este căutat de anchetatorii germani, care cred că a făcut parte dintr-un grup care a sabotat conductele Nord Stream (Nord Stream 1 și Nord Stream 2).

„A făcut parte dintr-un grup de persoane care au plasat explozibil pe conductele de gaz Nord Stream 1 și Nord Stream 2, în apropierea insulei Bornholm, în septembrie 2022”, a declarat Curtea Federală de Justiție din Germania. „Acuzatul a participat la scufundări”.

Curtea a precizat că bărbatul și complicii săi au folosit o ambarcațiune cu vele „închiriată de la o companie germană prin intermediari care au folosit documente de identitate false” și care a plecat din portul german Rostock.

Trei din patru conducte afectate

Explozile submarine din 26 septembrie 2022 au deteriorat trei dintre cele patru conducte construite pentru a transporta gaz rusesc către Germania prin Marea Baltică.

Daunele au crescut tensiunile legate de războiul din Ucraina, la șapte luni după invazia la scară largă a Rusiei, și au agravat criza energetică, pe măsură ce țările europene încercau să se dezică de aprovizionarea cu gaze rusești.

Avocatul suspectului, Tymoteusz Paprocki, a confirmat marți, 30 septembrie, arestarea pentru postul polonez TVN24. „În primele ore ale zilei, clientul meu a fost reținut într-un oraș de lângă Varșovia, ca urmare a unui mandat european de arestare emis de Germania, în legătură cu aspecte legate de Nord Stream 2”.

El a spus că este pregătit să argumenteze în favoarea clientului său că niciun ucrainean nu poate fi tras la răspundere penal pentru atacurile asupra conductelor, deoarece veniturile din gazul livrat prin Nord Stream 2 ar fi trebuit să finanțeze efortul de război al Moscovei, așa cum s-a întâmplat ani de zile cu Nord Stream 1.

Nord Stream 2 nu a intrat niciodată în funcțiune. Aceasta fusese construită pentru a transporta gaz rusesc sub Marea Baltică către Europa, dar Germania a oprit procesul de certificare în februarie 2022, ca urmare a recunoașterii de către Moscova a republicilor autoproclamate din estul Ucrainei, înainte de invazie. Conducta a rămas neutilizată.

Guvernul rus a declarat că aceasta poate fi reparată, chiar dacă Germania a exclus să o pună în funcțiune.

Reacțiile Ucrainei și Rusiei

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că Rusia speră ca Germania să finalizeze ancheta asupra explozilor, pe care Moscova le-a atribuit, potrivit spuselor sale, Kievului.

Inițial, s-a presupus că Rusia se află în spatele atacului. Dar anchetatorii germani au identificat, între timp, un grup ucrainean format din cinci bărbați și o femeie, despre care se crede că sunt responsabili.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a spus că guvernul său nu a știut nimic despre vreo intenție de a distruge conductele și a negat responsabilitatea.

Procurorii germani au declarat că, dacă bărbatul va fi extrădat, el va fi adus în fața unui judecător de la Curtea Federală din Karlsruhe. Cazul este delicat, în măsura în care Germania sprijină Ucraina împotriva Rusiei în războiul început în urmă cu aproape patru ani.

Cetățean ucrainean arestat în luna august

Luna trecută, un alt ucrainean, Serghei Kuzniețov, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat în timp ce era în vacanță în Italia, pe baza unui mandat european. O instanță italiană a dispus extrădarea sa în Germania pentru a răspunde în legătură cu atacul asupra Nord Stream.

Kuzniețov ar fi falsificat documente de identitate pentru a închiria o ambarcațiune prin intermediari, de pe care s-au efectuat atacurile în apropierea insulei daneze Bornholm.