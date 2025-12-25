€ 5.0890
DCNews Stiri Administrația Trump lucrează și de Crăciun pentru pace în Ucraina: Sper ca discuția de azi să fie un nou pas
Data actualizării: 20:30 25 Dec 2025 | Data publicării: 20:27 25 Dec 2025

Administrația Trump lucrează și de Crăciun pentru pace în Ucraina: Sper ca discuția de azi să fie un nou pas
Autor: Tiberiu Vasile

Administrația Trump lucrează și de Crăciun pentru pace în Ucraina: Sper ca discuția de azi să fie un nou pas Donald Trump și Volodimir Zelenski. Sursa foto: Agerpres
 

Administrația Trump lucrează chiar de Crăciun pentru a avansa negocierile de pace în Ucraina.

În ziua de Crăciun, eforturile pentru pace în Ucraina continuă intens. Președintele Volodimir Zelenski a purtat astăzi o discuție telefonică cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Întâlnirea a fost descrisă de liderul ucrainean ca fiind „foarte bună” și productivă, iar Zelenski spune că poate reprezenta „un nou pas spre pace”. Prin intermediul emisarilor, Zelenski a transmis și „salutări de Crăciun” lui Trump și familiei sale.

Dialog constructiv cu emisarii lui Trump

„Astăzi am avut o conversație foarte bună cu emisarul special al președintelui Trump, Steve Witkoff și cu Jared Kushner. Le mulțumesc amândurora pentru abordarea constructivă, pentru munca intensă și pentru cuvintele călduroase și salutările de Crăciun pentru poporul ucrainean. Muncim 24 din 7 pentru a ne apropia de sfârșitul acestui brutal război al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a ne asigura că toate documentele și pașii făcuți sunt realiști, eficienți și de încredere”, a declarat Zelenski.

Președintele a subliniat că discuția a acoperit detalii semnificative ale planului de pace, incluzând securitate reală, recuperare economică și pace durabilă, obiective comune pentru Ucraina, SUA și partenerii europeni.

Echipa diplomatică implicată și următorii pași

La discuții au participat Rustem Umerov, Andrii Hnatov, Andrii Sibiha, Sergii Kislița, Ihor Brusilo și Oleksandr Bevz. Echipa diplomatică ucraineană menține ritmul alert, insistând să nu fie pierdută nicio oportunitate care să apropie negocierile de succes.

Rustem Umerov urmează să reia conversația cu Steve Witkoff și Jared Kushner chiar în seara aceasta, pentru a continua eforturile. „Credem că aceasta este abordarea corectă – să nu pierdem nici măcar o zi și nici măcar o oportunitate care poate să ne aducă mai aproape de rezultat. Fie ca discuția de astăzi să fie un nou pas spre pace”, a mai transmis Zelenski.

Prin intermediul rețelei X (nr. fosta Twitter), președintele a încheiat: „Le-am cerut (nr. lui Witkoff și Kushner) să-i transmită și salutările noastre de Crăciun lui Donald Trump și întregii familii Trump. Vă mulțumim!”.

Astfel, în plină zi de Crăciun, eforturile pentru pace în Ucraina continuă la nivel diplomatic, cu implicarea directă a emisariilor administrației Trump, într-o cursă contra-cronometru pentru soluții reale pentru pace.

CITEȘTE ȘI: Zelenski nu ar câștiga un nou mandat dacă votul ar avea loc acum în Ucraina, potrivit unui nou sondaj

VEZI POSTAREA LUI ZELENSKI: 

