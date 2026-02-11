James Van Der Beek, protagonistul sterialului TV "Dawson's Creek", a murit la 48 de ani

Actorul american James Van Der Beek, protagonistul popularului serial TV despre adolescenţi "Dawson's Creek", a murit miercuri la vârsta de 48 de ani din cauza unui cancer, a anunţat soţia lui pe reţelele de socializare, relatează AFP şi Reuters.

"Dragul nostru James David Van Der Beek a murit împăcat în această dimineaţă. A înfruntat ultimele zile cu curaj, credinţă şi demnitate", a scris cea de-a doua soţie a actorului, Kimberly, într-un mesaj distribuit pe Instagram.

În 2024, artistul american a anunţat că fusese diagnosticat cu un cancer colorectal.

James Van Der Beek s-a căsătorit cu Kimberly din anul 2010 şi avea şase copii.

Serialul de televiziune "Dawson's Creek", care prezenta vieţile unor adolescenţi americani, a fost difuzat timp de şase sezoane între anii 1998 şi 2003. Din distribuţia acestui serial au făcut parte şi alţi tineri actori care au devenit ulterior artişti foarte cunoscuţi şi apreciaţi, precum Michelle Williams, Katie Holmes şi Joshua Jackson.