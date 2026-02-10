€ 5.0910
Stiri

DCNews Stiri FC Argeş şi CFR Cluj, calificate în sferturile Cupei României. Rapid, eliminată
Data actualizării: 23:04 10 Feb 2026 | Data publicării: 22:15 10 Feb 2026

FC Argeş şi CFR Cluj, calificate în sferturile Cupei României. Rapid, eliminată
Autor: Ioan-Radu Gava

cfr cluj Foto: Inquam Photos / Andrei Apolzan

FC Argeş şi CFR Cluj s-au calificat în sferturile Cupei României, marți seara.

FC Argeş şi CFR Cluj, deţinătoarea trofeului, s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, în timp de Rapid Bucureşti a părăsit competiţia.

CFR Cluj a remizat cu Rapid, 1-1 (1-1), pe Stadion Dr. Constantin Rădulescu.

Clujenii au marcat primii, prin Meriton Korenica (66 - penalty), după ce slovacul Jakub Hromada l-a faultat în careu pe Alibek Aliev. Rapid, care avea nevoie de o victorie, a egalat prin Alexandru Paşcanu (88), cu şansă, după o minge pe care Alexandru Dobre nu a reuşit să o controleze.

Rapid a mai avut ocazii prin brazilianul Talisson (77), la debutul său pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă, Alexandru Dobre (84) şi Cristian Manea (90+1).

FC Argeş a învins formaţia de ligă secundă CSC Dumbrăviţa cu 2-1 (0-0), la Mioveni. Kevin Brobbey (54) a marcat cu capul din centrarea lui Marius Briceag, iar Jakov Blagaic (60) a punctat cu un voleu din 6 metri. Golul de onoare al bănăţenilor a fost reuşit de Alin Şeroni (77 - penalty), după ce portarul Cătălin Straton l-a faultat pe Robert Curescu.

Piteştenii au avut o bară, prin Robert Moldoveanu (68).

Jocul s-a desfăşurat pe un teren îngreunat de zăpada aşternută din cauza ninsorii abundente. Meciul a fost întrerupt în minutul 24 pentru degajarea marcajelor de zăpadă, iar pauza a fost prelungită cu câteva minute din acelaşi motiv.

Rezultatele înregistrate marţi seara

Grupa A

FC CFR 1907 Cluj - FC Rapid Bucureşti 1-1 (0-0), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca
Au marcat: Meriton Korenica (66 - penalty), respectiv Alexandru Paşcanu (88).
Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova)
Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)
Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) - CCA, Aurel Ionescu (Bucureşti) - FRF

CSC Dumbrăviţa - FC Argeş 1-2 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni
Au marcat: Alin Şeroni (77 - penalty), respectiv Kevin Brobbey (54), Jakov Blagaic (60).
Arbitru: Vlad Baban (Iaşi); arbitri asistenţi: Nicolae Bogdan Mociorniţă (Băicoi), Gabriel Neagu (Călăraşi); al patrulea oficial: Darius Florin Iviniş (Zlatna)
Observatori: Florin Hîncu (Braşov) - CCA, Teodor Claudiu Pop (Bucureşti) - FRF

Miercuri va avea loc partida CSM Slatina - FC Metaloglobus Bucureşti (Stadion 1 Mai - Slatina, 14:00).

Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 FC Argeş 2 2 0 0 5-3 6
2 CFR Cluj 2 1 1 0 6-2 4
3 Rapid 2 1 0 1 5-2 3
4 CSC Dumbrăviţa 2 1 0 1 2-5 3
5 Metaloglobus 2 0 1 1 4-5 1
6 CSM Slatina 2 0 0 2 1-6 0

Legendă clasament: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Notă: Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fc arges
cfr cluj
rapid
