Universitatea Craiova, pe primul loc în Superliga, după victoria cu FC Botoșani

Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în Superliga naţională de fotbal, după ce a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Ion Oblemenco, în etapa a 23-a, scrie Agerpres.

Universitatea a făcut diferenţa în ultima jumătate de oră a partidei, prin golurile marcate de Alexandru Cicâldău (65), din centrarea lui Steven Nsimba, şi de Monday Etim (83), după o greşeală uriaşă a lui Andrei Miron.

Sebastian Mailat a avut cele mai mari ocazii ale oaspeţilor, după ce în min. 42 a scăpat singur cu portarul Pavlo Isenko, dar a trimis în bară, iar în min. 88 a tras de la 25 de metri, goalkeeper-ul ucrainean a respins.

În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1.

Universitatea are patru victorii consecutive fără gol primit şi e neînvinsă de şapte etape (cinci victorii, două egaluri).

FC Botoşani a pierdut ultimele trei meciuri şi a obţinut doar două puncte în ultimele cinci etape, în care nu a marcat niciun gol.

Au marcat: Alexandru Cicâldău (65), Monday Etim (83).

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti), Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti).

Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa).

Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF.