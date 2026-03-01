€ 5.0953
FCSB nu intră în play-off. FC Argeş a câştigat partida cu Dinamo şi a blocat accesul roş-albaştrilor
Data publicării: 20:30 01 Mar 2026

FCSB nu intră în play-off. FC Argeş a câştigat partida cu Dinamo şi a blocat accesul roş-albaştrilor
Autor: Mihai Ciobanu

gigi-becali_99265200 Gigi Becali - Inquam Photos / Eduard Vînătoru

FC Argeş s-a calificat în play-off-ul Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a 29-a.

Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul portughez Ricardo Matos (74), cu un şut din voleu de la 14 metri, în urma unui corner. Rezultatul înseamnă şi că FCSB, campioana en titre, nu va juca în play-off pentru prima oară.

Dinamo a avut ocazii de gol prin Cătălin Cîrjan (3), Mamoudou Karamoko (22, 39 - bară), în timp ce argeşenii au ratat prin Matos şi Claudiu Micovschi, portarul Davis Epassy având două intervenţii în aceeaşi fază.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 95 de ori (nu sunt incluse meciurile de baraj), de 55 de ori s-au impus bucureştenii, de 27 de ori au câştigat piteştenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmaresul cu Dinamo gazdă este de 47 de jocuri, 38 de victorii Dinamo, două remize şi 7 succese FC Argeş, potrivit LPF .

FC Argeş are trei victorii şi un eşec în ultimele patru etape. În tur, scorul a fost egal, 1-1.

Dinamo are două înfrângeri consecutive, o premieră în acest sezon.

