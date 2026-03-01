€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Internațional Alertă regională: Este România o posibilă țintă? Țoiu, declarații
Data actualizării: 21:40 01 Mar 2026 | Data publicării: 21:40 01 Mar 2026

Alertă regională: Este România o posibilă țintă? Țoiu, declarații
Autor: Anca Murgoci

Iran Iran

Oana Țoiu, ministrul de Externe, a fost întrebată dacă este România în pericol în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

România nu este în pericol. Nu există niciun stat implicat în conflictul din regiune care, în acest moment, să vizeze teritoriul României. În spațiul public au circulat informații legate de potențiale atacuri asupra unui stat membru al Uniunii Europene, respectiv asupra Ciprului. Am comunicat foarte clar, în urma discuțiilor cu oficialii din Cipru, inclusiv cu ministrul de Externe, că acele informații nu se confirmă. Niciun stat membru al Uniunii Europene nu a fost vizat de un atac și nu ne așteptăm să fie vizat.

Este însă, în același timp, de așteptat ca nivelul de alertă și nivelul de risc perceput să fie mai ridicate pentru toată lumea, având în vedere nu doar conflictul din regiune, ci și efectele extinse ale acestuia.

După cum spuneam, nu avem informații care să indice că teritoriul României sau cel al Uniunii Europene ar fi vizate, dar, evident, în toate forurile de discuții internaționale abordăm un nivel de risc crescut”, a zis Oana Țoiu.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Mărturie din Israel. „Aveți 10–12 minute!”. Cum trăiesc oamenii sub amenințarea rachetelor iraniene - foto/video 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
orientul mijlociu
oana toiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Conflict Iran. Germania, Franţa şi Marea Britanie, pregătite pentru "acţiuni defensive necesare şi proporţionale"
Publicat acum 40 minute
300 de cetățeni români vor părăsi Israelul și se vor îndrepta spre Egipt, anunță MAE
Publicat acum 1 ora si 0 minute
UE, pregătită să activeze Mecanismul de protecție civilă în contextul crizei din Iran
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Scutul de la Deveselu. „Americanii, absolut șocați. Au venit în România și, în patru ore, am spus da!”
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Alertă regională: Este România o posibilă țintă? Țoiu, declarații
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 9 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 14 ore si 35 minute
Ce înseamnă ayatollah și de ce termenul este înțeles greșit: de la "semnul lui Dumnezeu", la rolul real în lumea șiită
Publicat acum 20 ore si 37 minute
Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei
Publicat acum 15 ore si 11 minute
Andrei Caramitru, concluzia dimineţii după ce Iran a confirmat decesul lui Ali Khamenei. Legătura cu Nicolae Ceauşescu
Publicat acum 11 ore si 45 minute
Detaliul aflat de CIA despre Ali Khamenei care a făcut posibil atacul de la Teheran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close