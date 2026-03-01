Alertă regională: Este România o posibilă țintă? Țoiu, declarații

„România nu este în pericol. Nu există niciun stat implicat în conflictul din regiune care, în acest moment, să vizeze teritoriul României. În spațiul public au circulat informații legate de potențiale atacuri asupra unui stat membru al Uniunii Europene, respectiv asupra Ciprului. Am comunicat foarte clar, în urma discuțiilor cu oficialii din Cipru, inclusiv cu ministrul de Externe, că acele informații nu se confirmă. Niciun stat membru al Uniunii Europene nu a fost vizat de un atac și nu ne așteptăm să fie vizat.

Este însă, în același timp, de așteptat ca nivelul de alertă și nivelul de risc perceput să fie mai ridicate pentru toată lumea, având în vedere nu doar conflictul din regiune, ci și efectele extinse ale acestuia.

După cum spuneam, nu avem informații care să indice că teritoriul României sau cel al Uniunii Europene ar fi vizate, dar, evident, în toate forurile de discuții internaționale abordăm un nivel de risc crescut”, a zis Oana Țoiu.

