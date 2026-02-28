Israelul a lansat sâmbătă un atac preventiv asupra Iranului, coordonat cu Statele Unite ale Americii, a declarat un oficial israelian din sfera apărării pentru agenţia Reuters, potrivit Agerpres.

Operaţiunea a fost planificată luni de zile, iar data lansării a fost decisă acum câteva săptămâni, a adăugat oficialul citat.

În același timp, mai multe dintre cele mai mari spitale din Israel au anunțat că trec la operațiuni subterane, deoarece Ministerul Sănătății a ordonat cel mai înalt nivel de pregătire la unitățile medicale.

De cealaltă parte, armata din Iran a declarat că va oferi o „lecție istorică” Israelului și Statelor Unite după atacurile asupra orașelor iraniene.

„După cum am afirmat deja, orice bază oriunde în regiune care ajută Israelul va fi o țintă a sfintei Republici Islamice și a forțelor noastre armate și nu vom da dovadă de nicio ezitare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate, generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi, potrivit presei afiliate statului iranian.

Român stabilit lângă Tel Aviv: Știu că sună oarecum ciudat, dar în caz de război e bine să ai un bagaj pregătit

Redacția DC News a luat legătura cu Bogdan Alin Avram, un român de origine evreiască stabilit în Petah Tikva, lângă Tel Aviv, care a spus că azi dimineață, „în jurul orei 09:00, am primit un mesaj că s-ar putea să urmeze alarme de bombardament și să fim pregătiți“.

„Ni s-a spus să ne pregătim geanta cu acte, cu mâncare și lucruri esențiale, pentru a merge în adăposturi. Ideea era să stăm în proximitatea adăposturilor și să nu umblăm aiurea. Ulterior au mai fost date câteva alarme, însă în zona noastră nu au căzut rachete“, a mărturisit Bogdan Alin Avram pentru DC News.

Potrivit bărbatului, toate activitățile, mai puțin cele esențiale, au fost suspendate în Israel până luni seara, iar oamenii își pregătesc bagajele pentru a sta în adăposturi pentru perioade mai lungi.

„Dispozițiile sunt că toate activitățile sunt suspendate până pe 2 martie, spațiul aerian e închis și doar lucrurile esențiale, sănătatea publică, alimentația publică, armata etc. își continuă activitatea. În rest, totul e suspendat până pe 2 martie 2026, seara.

Noi ne-am făcut bagajul, cu acte, bani cash, medicamente, câteva conserve, biscuiți, pentru urgență extremă. Deși acum suntem la fiica cea mare, mergem acasă și o să ne pregătim încă două rucsace pentru situații mai grave“, a mai spus bărbatul, precizând că, în situația în care „pică blocul, e bine să avem o haină de schimb“.

„Știu că sună oarecum ciudat, dar în caz de război e bine să ai un bagaj pregătit“, a conchis Bogdan Alin Avram, român stabilit în Israel.