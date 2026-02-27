Trei minori, depistați de polițiști pe Aeroportul Otopeni după ce au prezentat acte false pentru a intra în România

La debarcarea unor curse sosite din Damasc, Cairo și Varșovia pe Aeroportul Henri Coandă din București, polițiștii au fost depistați trei minori ce prezentau documente de identitate aparținând altor persoane.

Conform unui comunicat al Poliţiei de Frontieră, în cursul lunii februarie 2026, ca urmare a verificărilor făcute asupra documentelor prezentate, poliţiştii au observat că mai mulţi minori nu corespundeau identităţii înscrise în documentele de călătorie pe care le-au prezentat la control ori la verificările specifice.

Ce se aflau printre documentele prezentate de minori pe Aeroportul Otopeni

Printre documentele prezentate s-au aflat paşapoarte şi permise de şedere emise atât de autorităţi din state din Europa, cât şi din state terţe.

În toate cazurile, documentele au fost autentice, dar verificările făcute cu sprijinul specialiştilor în domeniul expertizei documentare au hotărât că minorii nu sunt una şi aceeaşi persoană cu titularii înscrişi în documente. Astfel, s-au confirmat suspiciunile de substituire de identitate.

Într-unul dintre situații, în bagajul de mână al unei persoane majore a fost descoperit un document de identitate emis de autorităţile din Insulele Comore, conţinând fotografia şi datele reale ale minorului în cauză, document disimulat într-un pachet de şerveţele.

Măsurile dispuse de polițiștii de frontieră

Poliţiştii de frontieră au dispus măsura nepermiterii intrării în România, precum şi menţinerea persoanelor în zona de tranzit până la îmbarcarea pentru retur către statele de provenienţă, sesizarea şi preluarea cauzelor de către structura competentă pentru continuarea cercetărilor, precum şi întocmirea unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosire a unui document de călătorie aparţinând altei persoane şi tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

După stabilirea identităţii reale a minorilor, confirmarea relaţiilor familiale dintre aceştia şi însoţitori şi după atestarea faptului ca minorii nu erau victime ale traficului de persoane, aceştia au rămas sub protecţia persoanelor care îi însoţeau, notează Agerpres.

