Lupta împotriva cruzimii asupra animalelor. Subcomisar Miu Alin, invitat la DC Anima - VIDEO
Data actualizării: 17:24 27 Feb 2026 | Data publicării: 16:20 27 Feb 2026

EXCLUSIV Lupta împotriva cruzimii asupra animalelor. Subcomisar Miu Alin, invitat la DC Anima - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu un caine DC Anima revine cu o nouă edițe. Foto: Pixabay

Subcomisar Miu Alin Marian vine la DC Anima.

Vineri, 27 februarie, de la ora 19:00, Tudor Tim Ionescu îl are invitat la DC Anima pe Miu Alin Marian, subcomisar la Poliția Biroului pentru Protecția Animalelor (BPA) Olt.

În această seară, la DC ANIMA, discutăm despre una dintre cele mai sensibile și, în același timp, puțin explicate teme din zona protecției animalelor: răspunderea penală a autorităților locale în cazul eutanasiilor dispuse ilegal. Invitatul ediției este subcomisarul Miu Alin, șeful Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Olt, o structură care, în ultimii ani, a devenit un reper prin modul ferm în care a aplicat legea.

Tema centrală a discuției vizează o practică răspândită în numeroase primării din România: delegarea sau „împuternicirea” unor entități private pentru a semna acte administrative privind eutanasierea câinilor. Or, cadrul legal este clar. Potrivit legislației administrative, primarul poate delega atribuții doar în interiorul instituției – către viceprimar, administrator public sau alte persoane din aparatul de specialitate al primarului. Delegarea competenței de semnare a unui act administrativ către o persoană juridică privată nu este prevăzută de lege.

În județul Olt, astfel de situații au condus la deschiderea unor dosare penale care vizează fapte de abuz în serviciu și uciderea animalelor fără drept. Este un precedent important, pentru că mută discuția din zona morală sau emoțională în zona răspunderii juridice concrete. Dacă un act de eutanasiere este emis fără competență legală, consecințele pot depăși sfera administrativă și pot intra în zona penală.

„Demascăm o practică pe care, din păcate, foarte multe primării din România o folosesc: împuternicirea ilegală a unor entități private pentru a semna decizii de eutanasiere. Legea este clară – semnătura aparține autorității publice, nu poate fi externalizată către privat. Iar atunci când această delegare este făcută cu încălcarea Codului administrativ și a hotărârilor de guvern aplicabile, discutăm despre elemente care pot întruni condițiile unei infracțiuni”, explică Tudor-Tim Ionescu, realizatorul emisiunii.

Mai mult, efectul acestor împuterniciri ilegale nu este unul pur formal. El se traduce în acte concrete – uciderea animalelor – care, în lipsa unui temei legal valabil, pot intra sub incidența infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție, fără drept, faptă sancționată de legea penală cu pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani.

Ediția din această seară nu este despre atacuri politice și nici despre expunerea unor cazuri punctuale cu scop mediatic. Este despre clarificarea unui mecanism juridic și despre transmiterea unui mesaj ferm către toate administrațiile locale: competența nu se deleagă în afara instituției, iar responsabilitatea pentru semnătură este personală.

În dialog cu subcomisarul Miu Alin vom discuta nu doar despre aceste dosare, ci și despre alte tipuri de cruzime investigate de Biroul pentru Protecția Animalelor Olt – de la rele tratamente și neglijență până la cruzime și crime asupra animale și intervenții în cazuri complexe. Modelul aplicat în Olt arată că legea poate fi folosită coerent și eficient atunci când este înțeleasă și aplicată fără compromisuri.

„Nu este o dezbatere despre oportunitate, ci despre legalitate. Atunci când o primărie își externalizează ilegal competența de semnare, nu vorbim despre o chestiune birocratică, ci despre un potențial abuz în serviciu și despre consecințe penale reale. Iar asta trebuie să fie un semnal clar pentru toată administrația publică din România”, subliniază Tudor-Tim Ionescu.

Emisiunea își propune, așadar, să fie mai mult decât o simplă dezbatere. Este un exercițiu de transparență și un demers de responsabilizare. Pentru că protecția animalelor nu înseamnă doar empatie, ci și respectarea strictă a legii. Iar acolo unde legea este încălcată, răspunderea nu mai este teoretică.

Emisiunea va fi difuzată vineri, 27 februarie, de la ora 19:00 pe DC NEWS și DC NEWS TV. Nu rata informații importante despre protecția celor care nu au voce!

dc anima
animale
