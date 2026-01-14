Miercuri, 14 ianuarie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre Premiul „Mihai Eminescu” - Opera Omnia de la Botoșani, ediția 2025.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.