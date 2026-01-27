În ediţia de săptămâna aceasta, Titi Aur, invitatul permanent al emisiunii, trage concluziile despre sistemul e-Sigur, după ce CNAIR a anunţat că va porni licitaţia pentru achiziţia celor 400 de camere de viteză care vor fi amplasate pe drumurile naţionale din România. Ce este acest sistem, cum funcţionează, ce îi lipseşte? Toate aceste informaţii le aflaţi de la Titi Aur.

Analizăm împreună şi câteva dintre cele mai recente accidente, inclusiv cel de pe 25 ianuarie de pe Valea Oltului, în urma căruia un tânăr a murit, dar şi cel din Chiajna, unde o maşină s-a răsturnat pe calea ferată şi a fost apoi lovită de tren.

Emisiunea se transmite marţi, 27 ianuarie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

Nu uitaţi, dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic pe care aţi dori să le vedeţi discutate la DC Conducem, ni le puteţi trimite pe adresa dcconducem@gmail.com.

Rămâneţi alături de noi!