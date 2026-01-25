€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri Titi Aur, revoltat de cum se circulă pe autostrăzile din România: Mulți șoferi sunt complet absenți și nu înțeleg pe ce lume trăiesc / video
Data actualizării: 15:53 25 Ian 2026 | Data publicării: 15:40 25 Ian 2026

EXCLUSIV Titi Aur, revoltat de cum se circulă pe autostrăzile din România: Mulți șoferi sunt complet absenți și nu înțeleg pe ce lume trăiesc / video
Autor: Elena Aurel

autostrada Foto: Agerpres

Șoferii care circulă pe autostrăzi fără să respecte reguli elementare de conduită rutieră tensionează traficul.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat că principala problemă pe autostrăzile din România este lipsa de educație rutieră.

Potrivit acestuia, există mai multe categorii de șoferi care tensionează traficul, și anume cei care merg mult prea încet și cei care merg mult prea tare.

 De asemenea, acesta a explicat ce se întâmplă în Suedia dacă circuli cu o viteză mult mai mică decât cea prevăzută.

„Marea problemă pe autostradă la noi, din punctul meu de vedere, este că nu suntem educați, nu înțelegem cum trebuie să mergem pe autostradă și avem cele două categorii de șoferi care tensionează mersul pe autostrăzile din România.

Sunt unii care merg mult mai încet decât ar putea să meargă. În Suedia, dacă nu mergi cu viteza legală din zona respectivă în timpul examenului auto, care se dă și pe autostradă, ești picat pentru că ești unul care va încurca traficul. Asta se aplică dacă mergi mai încet.

Dacă depășești viteza legală, e clar că ești picat, dar dacă mergi mai încet... Adică poți să mergi cu doi, cu trei, cu cinci kilometri mai încet. Dacă trebuie să mergi cu 100-110, cam atât e prin Suedia, poți să mergi cu 105, cu 107, dar dacă mergi cu 80, ești picat pentru că ești considerat a fi unul care va încurca traficul. Se aplică și la motocicletă, și la mașină mică, și la mașină mare.

Deci este o categorie de șoferi care încurcă traficul pentru că merg pe autostradă prea încet și tot din categoria asta fac parte cei care mai opresc pe dreapta să facă poze, să mănânce pe capotă, pe banda de urgență”, a spus Titi Aur

VEZI ȘI: Cât timp poți folosi anvelopele de iarnă fără să-ți pui viața în pericol. Când devin ele periculoase / video

„Acei șoferi sunt complet absenți”

Titi Aur a vorbit și despre șoferii care circulă cu viteză foarte mare și pun presiune pe șoferii din față, dar și despre cei care circulă încet pe banda a doua sau a treia. 

Cealaltă categorie este a celor care vor să meargă mult mai tare, 150-160, dar care nu înțeleg că pe banda a doua este coloană, pentru că pe prima se merge cu 80, pe a doua se merge cu 110-130 și, pentru că trebuie să treacă, vin și fie pun semnalizare stânga, fie vin în bara ta, fie dau flash-uri.

Mai e o a treia categorie care e și mai needucată: Cei care merg cu viteză mai mică decât viteza legală, dar merg pe banda a doua sau pe a treia. El merge pe banda a doua și dacă e autostrada liberă. Vii din spate, nu se dă, treci prin dreapta, el rămâne pe banda a doua, dar merge mult mai încet. Ăia sunt complet absenți. Chiar nu înțeleg pe ce lume trăiesc”, a spus Titi Aur la emisiunea DC Conducem, de pe DC News și DC News TV.

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
conducere
autostrada
soferi romani
suedia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Ministrul Radu Miruță, replici cu jurnaliștii Digi 24: Dar cum puteți totuși să considerați așa ceva?
Publicat acum 24 minute
Cazul Mario. Jandarmii păzesc casa în care s-ar afla minorul de 13 ani. Instigare la violență pe TikTok. 20.000 de oameni se uită pe live
Publicat acum 40 minute
Revoltă în satul în care a fost mutat minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario. Bunicul său a zis: „E obosit”
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat acum 1 ora si 47 minute
Ioniță de la Clejani, dus de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 23 Ian 2026
Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina
Publicat pe 23 Ian 2026
Ursula von der Leyen, iritată în premieră de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa. Mesajul șefei CE pentru Zelenski
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close