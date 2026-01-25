Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat că principala problemă pe autostrăzile din România este lipsa de educație rutieră.

Potrivit acestuia, există mai multe categorii de șoferi care tensionează traficul, și anume cei care merg mult prea încet și cei care merg mult prea tare.

De asemenea, acesta a explicat ce se întâmplă în Suedia dacă circuli cu o viteză mult mai mică decât cea prevăzută.

„Marea problemă pe autostradă la noi, din punctul meu de vedere, este că nu suntem educați, nu înțelegem cum trebuie să mergem pe autostradă și avem cele două categorii de șoferi care tensionează mersul pe autostrăzile din România.

Sunt unii care merg mult mai încet decât ar putea să meargă. În Suedia, dacă nu mergi cu viteza legală din zona respectivă în timpul examenului auto, care se dă și pe autostradă, ești picat pentru că ești unul care va încurca traficul. Asta se aplică dacă mergi mai încet.

Dacă depășești viteza legală, e clar că ești picat, dar dacă mergi mai încet... Adică poți să mergi cu doi, cu trei, cu cinci kilometri mai încet. Dacă trebuie să mergi cu 100-110, cam atât e prin Suedia, poți să mergi cu 105, cu 107, dar dacă mergi cu 80, ești picat pentru că ești considerat a fi unul care va încurca traficul. Se aplică și la motocicletă, și la mașină mică, și la mașină mare.

Deci este o categorie de șoferi care încurcă traficul pentru că merg pe autostradă prea încet și tot din categoria asta fac parte cei care mai opresc pe dreapta să facă poze, să mănânce pe capotă, pe banda de urgență”, a spus Titi Aur.

„Acei șoferi sunt complet absenți”

Titi Aur a vorbit și despre șoferii care circulă cu viteză foarte mare și pun presiune pe șoferii din față, dar și despre cei care circulă încet pe banda a doua sau a treia.

„Cealaltă categorie este a celor care vor să meargă mult mai tare, 150-160, dar care nu înțeleg că pe banda a doua este coloană, pentru că pe prima se merge cu 80, pe a doua se merge cu 110-130 și, pentru că trebuie să treacă, vin și fie pun semnalizare stânga, fie vin în bara ta, fie dau flash-uri.

Mai e o a treia categorie care e și mai needucată: Cei care merg cu viteză mai mică decât viteza legală, dar merg pe banda a doua sau pe a treia. El merge pe banda a doua și dacă e autostrada liberă. Vii din spate, nu se dă, treci prin dreapta, el rămâne pe banda a doua, dar merge mult mai încet. Ăia sunt complet absenți. Chiar nu înțeleg pe ce lume trăiesc”, a spus Titi Aur la emisiunea DC Conducem, de pe DC News și DC News TV.

