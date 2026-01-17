Concret, acesta a fost surprins de una dintre regulile de circulaţie din intersecţii.

"A venit Silviu Moraru, colegul meu, din Statele Unite, unde a fost de sărbători. Pe autostradă la ei, viteza e de 60 mile pe oră, adică 90 km/h. Şi totuşi nu se respectă, lumea merge un pic peste. Dar spunea că într-o intersecţie, şi acestea sunt foarte mari, ai verde, intri în intersecţie, şi dacă nu ai apucat să ajungi pe partea cealaltă a intersecţiei, trebuie să te opreşti, evident, dar eşti filmat şi amendat.

Şi el s-a întrebat cum e posibil. Că el trece pe verde, intră pe verde în intersecţie. Şi, dacă mergi legal, ai şanse ca până ajungi la capătul intersecţiei să se facă roşu.

Cunoştinţa sa din SUA a spus că nu ştiu nici ei care e soluţia. Dacă eşti prins, eşti taxat", a declarat Titi Aur la DC Conducem.