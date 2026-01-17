€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Situaţie greu de imaginat în intersecţiile din SUA. Ce se întâmplă dacă intri în intersecţie, dar se face verde semaforul pietonilor
Data publicării: 18:01 17 Ian 2026

EXCLUSIV Situaţie greu de imaginat în intersecţiile din SUA. Ce se întâmplă dacă intri în intersecţie, dar se face verde semaforul pietonilor
Autor: Florin Răvdan

regulă ciudata in intersectiile din sua Fotografie de la Josh Hild: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/ora-localitate-municipiu-trecere-4328848/

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a povestit la DC Conducem păţania unui coleg de breaslă, român, în SUA.

 

Concret, acesta a fost surprins de una dintre regulile de circulaţie din intersecţii. 

"A venit Silviu Moraru, colegul meu, din Statele Unite, unde a fost de sărbători. Pe autostradă la ei, viteza e de 60 mile pe oră, adică 90 km/h. Şi totuşi nu se respectă, lumea merge un pic peste. Dar spunea că într-o intersecţie, şi acestea sunt foarte mari, ai verde, intri în intersecţie, şi dacă nu ai apucat să ajungi pe partea cealaltă a intersecţiei, trebuie să te opreşti, evident, dar eşti filmat şi amendat. 

Şi el s-a întrebat cum e posibil. Că el trece pe verde, intră pe verde în intersecţie. Şi, dacă mergi legal, ai şanse ca până ajungi la capătul intersecţiei să se facă roşu. 

Cunoştinţa sa din SUA a spus că nu ştiu nici ei care e soluţia. Dacă eşti prins, eşti taxat", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

intersectie sua
regula circulatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat acum 34 minute
Cinci morţi în două avalanşe produse în Austria
Publicat acum 59 minute
Patriarhia Română, reacţie la decesul teologului Răzvan Ionescu
Publicat acum 1 ora si 13 minute
E mai frig decât e normal în ianuarie. Climatologul Roxana Bojariu, precizări despre vreme
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Donald Trump anunţă tarife pentru Danemarca şi ţările care o sprijină în Groenlanda
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close