Excelența Sa Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la București, a fost invitat la podcastul Obiectiv EuroAtlantic, unde a vorbit despre cooperarea strânsă, fără precedent, dintre Israel și Statele Unite și a explicat că pentru Statele Unite amenințarea iraniană reprezintă o sursă de îngrijorare, însă pentru Israel este o amenințare existențială.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre riscul major pe care l-ar reprezenta pentru Europa și întreaga lume un Iran dotat cu armă nucleară.

„Gândiți-vă că ne-am temut cu toții pentru Kogălniceanu, pentru București, pentru Deveselu. Rachetele iraniene sunt cu rază lungă de acțiune și pot atinge și România. Vă dați seama, dacă o astfel de rachetă ar capăta și un focos nuclear, ce s-ar întâmpla!

Există afirmații în presă care merită luate în seamă, cum că Iranul ar reuși să aibă acum 600 de kilograme de uraniu îmbogățit pentru bombă nucleară. Deci, ca să dăm ipocrizia la o parte, Israelul, împreună cu Statele Unite, cu administrația Trump, face un serviciu întregii omeniri, fiindcă dacă Iranul are bombă nucleară, nimeni nu mai e în siguranță, nici de pe continentul european, nici în Orientul Mijlociu”, a spus Bogdan Chirieac.

„Exact. Vreau să mă refer la cooperarea dintre Israel și Statele Unite ale Americii. Este vorba de o alianță foarte puternică, este vorba de o colaborare fără precedent. Suntem coordonați sută la sută la nivel politic și la nivel militar. E foarte impresionant și apreciem foarte mult ceea ce face administrația lui Trump, nu doar pentru noi, pentru stabilitate regională și mondială și pentru România. Îi mulțumim foarte mult. Este fără precedent, iar noi suntem pe front.

Pentru Statele Unite ale Americii este o amenințare, este o sursă de îngrijorare, dar pentru noi este vorba de supraviețuirea noastră, de amenințarea asupra supraviețuirii noastre”, a spus Excelența Sa Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la București, la DC News și DefenseRomania.

