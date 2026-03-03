€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Rachetele Iranului pot ajunge în România. Ce înseamnă cele 600 kg de uraniu îmbogățit. Excelența Sa Lior Ben Dor: Israel și SUA, cooperare fără precedent
Data actualizării: 14:08 03 Mar 2026 | Data publicării: 13:51 03 Mar 2026

EXCLUSIV Rachetele Iranului pot ajunge în România. Ce înseamnă cele 600 kg de uraniu îmbogățit. Excelența Sa Lior Ben Dor: Israel și SUA, cooperare fără precedent
Autor: Elena Aurel

baza deveselu Sursa foto: Defenseromania. Baza militară de la Deveselu, în care se află Facilitatea Aegis Ashore operată de Armata SUA

Cooperarea dintre Israel și Statele Unite a atins un nivel fără precedent în contextul amenințării iraniene.

Excelența Sa Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la București, a fost invitat la podcastul Obiectiv EuroAtlantic, unde a vorbit despre cooperarea strânsă, fără precedent, dintre Israel și Statele Unite și a explicat că pentru Statele Unite amenințarea iraniană reprezintă o sursă de îngrijorare, însă pentru Israel este o amenințare existențială. 

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre riscul major pe care l-ar reprezenta pentru Europa și întreaga lume un Iran dotat cu armă nucleară. 

„Gândiți-vă că ne-am temut cu toții pentru Kogălniceanu, pentru București, pentru Deveselu. Rachetele iraniene sunt cu rază lungă de acțiune și pot atinge și România. Vă dați seama, dacă o astfel de rachetă ar capăta și un focos nuclear, ce s-ar întâmpla!

Există afirmații în presă care merită luate în seamă, cum că Iranul ar reuși să aibă acum 600 de kilograme de uraniu îmbogățit pentru bombă nucleară. Deci, ca să dăm ipocrizia la o parte, Israelul, împreună cu Statele Unite, cu administrația Trump, face un serviciu întregii omeniri, fiindcă dacă Iranul are bombă nucleară, nimeni nu mai e în siguranță, nici de pe continentul european, nici în Orientul Mijlociu”, a spus Bogdan Chirieac.

„Exact. Vreau să mă refer la cooperarea dintre Israel și Statele Unite ale Americii. Este vorba de o alianță foarte puternică, este vorba de o colaborare fără precedent. Suntem coordonați sută la sută la nivel politic și la nivel militar. E foarte impresionant și apreciem foarte mult ceea ce face administrația lui Trump, nu doar pentru noi, pentru stabilitate regională și mondială și pentru România. Îi mulțumim foarte mult. Este fără precedent, iar noi suntem pe front.

Pentru Statele Unite ale Americii este o amenințare, este o sursă de îngrijorare, dar pentru noi este vorba de supraviețuirea noastră, de amenințarea asupra supraviețuirii noastre”, a spus Excelența Sa Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la București, la DC News și DefenseRomania. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
iran
lior ben dor
donald trump
sua
conflict orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
ANAF introduce un sistem de bonusuri și penalizări pentru angajați. Elena Cristian: De ce nu poate fi aplicat
Publicat acum 2 minute
Wizz Air, informații importante pentru călătorii din Orientul Mijlociu
Publicat acum 9 minute
Surpriză la Moscova: Ambasadorul Israelului explică de ce refuză Rusia și țările BRICS să ajute militar Iranul
Publicat acum 10 minute
Donald Trump, anunțul momentul despre războiul cu Iranul
Publicat acum 17 minute
Iranul închide o rută maritimă vitală, ceea ce ar putea avea un impact major asupra lumii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 46 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Iranul amenință Europa, iar 30.000 de oameni fug din Liban
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
Publicat acum 5 ore si 51 minute
Cum a fost posibil ca serviciile de intelligence să elimine 50 de lideri din Iran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close