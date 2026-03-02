€ 5.0972
DCNews Stiri Război în Orientul Mijlociu. Ce se întâmplă, de fapt, în corpul nostru când suntem expuși la astfel de informații
Data actualizării: 16:11 02 Mar 2026 | Data publicării: 13:49 02 Mar 2026

EXCLUSIV Război în Orientul Mijlociu. Ce se întâmplă, de fapt, în corpul nostru când suntem expuși la astfel de informații
Autor: Dana Mihai

Cum ne macină psihic avalanșa de știri despre conflictul SUA-Iran-Israel - Fotografie generata cu AI Cum ne macină psihic avalanșa de știri despre conflictul SUA-Iran-Israel - Fotografie generata cu AI

Imaginile cu explozii, sirene și panică din Orientul Mijlociu ne urmăresc zilnic pe ecrane, iar fluxul continuu de știri pare că nu se mai oprește.

Ce se întâmplă, de fapt, în mintea și în corpul nostru atunci când suntem expuși constant la astfel de informații?

Într-un interviu acordat DCNews, psihologul Bogdan Cotigă explică modul în care bombardamentul informațional activează mecanismele de stres, afectează somnul, imunitatea și relațiile noastre, dar și cum putem să ne protejăm echilibrul emoțional fără să ne izolăm complet de realitate.

"Cum ne afectează bombardamentul informational privind războiul din Orientul Mijlociu stresul și sănătatea mentală?

Bombardamentul informațional despre războiul din Orientul Mijlociu nu ne afectează doar cognitiv ci și afectiv. Creierul reacționează la imaginile repetate cu explozii și panică ca și cum pericolul ar fi iminent. Amigdala se activează, cortizolul crește, iar sistemul nervos rămâne într-o stare de alertă difuză. Problema nu este că ne informăm, ci că expunerea continuă produce o stare de nesiguranță prelungită. Nu suntem construiți să procesăm amenințări nonstop. 

Când informarea devine hiperstimulare

Care sunt semnele că urmăritul informațiilor îmi crește prea mult anxietatea sau îmi afectează viața de zi cu zi?

Semnul că informația începe să ne facă rău este atunci când nu mai aduce claritate, ci agitație. Când verificăm compulsiv știrile, când simțim tensiune în corp după ce citim, când somnul devine superficial, când apar gânduri catastrofice sau iritabilitate în relații, atunci nu mai este informare — este hiperstimulare. Dacă după 20 de minute de știri nu te simți mai orientat, ci mai neliniștit, probabil ai depășit pragul tău de toleranță.

Poate stresul constant sa influențeze sistemul imunitar sau sănătatea fizică? Ce legături există între stres cronic si sănătatea corpului?

Stresul constant nu rămâne doar în plan psihic. Cortizolul crescut pe termen lung dereglează răspunsul imun, întreține inflamația și afectează somnul, tensiunea arterială, digestia. De exemplu sunt studii care spun că stresul prelungit a fost principala cauza a apariției diabetului la anumiți pacienți.

Tehnici practice pentru reglarea stresului

Ce tehnici practice pot folosi pentru a reduce nivelul de stres atunci când mă simt copleșit de știri?

Când știrile devin copleșitoare, soluția nu este evitarea totală, ci dozarea conștientă. Limitarea momentelor în care ne informăm, respirația lentă cu expir prelungit, orientarea pe aici și acum, reducerea numărului de notificări și întrebarea simplă „pot influența concret ceva din asta?” ajută la restabilirea echilibrului.

De ce lasă oamenii comentarii răutăcioase de genul: "Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut bani de Dubai, uite că sărăcia ne-a salvat din nou" oamenilor care sunt prinși în Dubai în vacanțe?

Când alții par privilegiați și devin vulnerabili, unii oameni simt o formă de satisfacție compensatorie — o „justiție” simbolică. Ironia și sarcasmul devin modalități de a transforma invidia sau neputința în superioritate morală", a explicat Bogdan Cotiga, psiholog.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan cotiga
stres bombardament informațional
stres război Orientul Mijlociu
impact știri asupra sănătății mentale
