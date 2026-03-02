Anunțul zilei de la Cotroceni, în contextul războiului din Orientul Mijlociu

În contextul tensiunilor tot mai ridicate din Orientul Mijlociu și atacurilor Iranului asupra bazelor americane din regiune, consilierul prezidențial Marius Lazurca anunță că România trebuie să rămână concentrată, fără a fi distrasă, și asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

„În timp ce monitorizăm îndeaproape situația în escaladare din Orientul Mijlociu și lucrăm pentru a aduce cetățenii noștri acasă în siguranță, trebuie să menținem același nivel ridicat de concentrare strategică asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Asistența noastră trebuie să continue neîntreruptă și fără distrageri”, a scris consilierul prezidențiale Marius Lazurca pe X.

