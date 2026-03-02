€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Anunțul zilei de la Cotroceni, în contextul războiului din Orientul Mijlociu
Data actualizării: 10:42 02 Mar 2026 | Data publicării: 10:42 02 Mar 2026

Anunțul zilei de la Cotroceni, în contextul războiului din Orientul Mijlociu
Autor: Ioan-Radu Gava

lazurca primul rand Marius Lazurcă, alături de Oana Țoiu/ captură video

Consilierul prezidențial Marius Lazurca anunță că România trebuie să rămână pe deplin concentrată și asupra războiului dintre Ucraina și Federația Rusă.

În contextul tensiunilor tot mai ridicate din Orientul Mijlociu și atacurilor Iranului asupra bazelor americane din regiune, consilierul prezidențial Marius Lazurca anunță că România trebuie să rămână concentrată, fără a fi distrasă, și asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

„În timp ce monitorizăm îndeaproape situația în escaladare din Orientul Mijlociu și lucrăm pentru a aduce cetățenii noștri acasă în siguranță, trebuie să menținem același nivel ridicat de concentrare strategică asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Asistența noastră trebuie să continue neîntreruptă și fără distrageri”, a scris consilierul prezidențiale Marius Lazurca pe X.

CITEȘTE ȘI                 -               Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Marius Lazurca
razboi
ucraina
israel
orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Rusia a spus clar că BRICS nu va interveni pentru a ajuta Iranul în conflictul cu SUA și Israel
Publicat acum 15 minute
Cât costă performanța copiilor în România? O mamă dă cifrele care îți taie respirația
Publicat acum 26 minute
Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România
Publicat acum 53 minute
Anunțul Germaniei privind conflictul din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat
Publicat acum 54 minute
Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în topul televiziunilor din România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 29 minute
Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie. Trei avioane americane, doborâte din greșeală de Kuweit
Publicat acum 5 ore si 15 minute
Imaginile zilei cu pilotul unui avion F-15 doborât care s-ar fi catapultat / video
Publicat acum 4 ore si 23 minute
Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
Publicat acum 5 ore si 46 minute
Horoscop 2 martie 2026. Marte intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 27 minute
Ziua 3 de război, mize strategice. De ce „arma supremă” Ormuz nu a fost folosită decât ca amenințare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close