Paramount cumpără Warner. Bros cu 110 miliarde dolari. Îngrijorare la sediul CNN

Paramount negocia de mai multă vreme preluarea Warner Bros. Discovery, iar prețul a fost stabilit ieri la 31,00 de dolari pentru o acțiune, ceea ce face ca suma totală ce va fi achitată de Paramount să fie de aproximativ 110 miliarde de dolari (cât un sfert din PIB-ul României-n.red.).

Warner Bros. Discovery deține posturile CNN, HBO, Discovery Channel și Cartoon Network, precum și studiourile Warner Bros. Pictures, cu francize precum Harry Potter și Dune. Grupul operează platforma de streaming Max.

Paramount Global controlează posturile CBS, MTV, Nickelodeon și Comedy Central, iar prin Paramount Pictures produce francize de succes precum Mission: Impossible sau Top Gun: Maverick. Compania operează serviciul de streaming Paramount+

Achiziția Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance a stârnit îngrijorare la sediul CNN, scrie Los Angeles Times. CBS este o rețea generalistă cu un profil mai tradițional și mai echilibrat editorial, fără o poziționare ideologică la fel de pronunțată ca CNN. Rețeua de știri, un critic dur al administrației Trump, este percepută ca având o orientare progresistă de către audiența americană, în special comparativ cu rețele conservatoare, cum este Fox News.

Directorul executiv al CNN Worldwide, Mark Thompson, a încercat să liniștească unele dintre aceste temeri, în special în propria sa redacție:„Suntem încă la începutul a unui an incredibil de plin de știri, atât în țară, cât și în străinătate, să continuăm să ne concentrăm pe livrarea celor mai bune știri posibile milioanelor de oameni care se bazează pe noi în întreaga lume”, a scris într-un mesaj intern adresat redactorilor, potrivit LA Times.