€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Mass-media Paramount cumpără Warner. Bros cu 110 miliarde dolari. Îngrijorare la sediul CNN
Data actualizării: 15:55 28 Feb 2026 | Data publicării: 15:54 28 Feb 2026

Paramount cumpără Warner. Bros cu 110 miliarde dolari. Îngrijorare la sediul CNN
Autor: D.C.

bursa-achizitie-warner-paramount

Compania Warner Bros. Discovery a ajuns la un acord cu Paramount Skydance, în ceea ce presa de la Hollywood numește tranzacția secolului.

Paramount negocia de mai multă vreme preluarea Warner Bros. Discovery, iar prețul a fost stabilit ieri la  31,00 de dolari pentru o acțiune, ceea ce face  ca suma totală ce va fi achitată de Paramount să fie de aproximativ 110 miliarde de dolari (cât un sfert din PIB-ul României-n.red.).

Warner Bros. Discovery deține posturile CNN, HBO, Discovery Channel și Cartoon Network, precum și studiourile Warner Bros. Pictures, cu francize precum Harry Potter și Dune. Grupul operează platforma de streaming Max.

Paramount Global controlează posturile CBS, MTV, Nickelodeon și Comedy Central, iar prin Paramount Pictures produce francize de succes precum Mission: Impossible sau Top Gun: Maverick. Compania operează serviciul de streaming Paramount+

Achiziția Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance a stârnit îngrijorare la sediul CNN, scrie Los Angeles Times. CBS este o rețea generalistă cu un profil mai tradițional și mai echilibrat editorial, fără o poziționare ideologică la fel de pronunțată ca CNN. Rețeua de știri, un critic dur al administrației Trump, este percepută ca având o orientare progresistă de către audiența americană, în special comparativ cu rețele conservatoare, cum este Fox News.

Directorul executiv al CNN Worldwide, Mark Thompson, a încercat să liniștească unele dintre aceste temeri, în special în propria sa redacție:„Suntem încă la începutul a unui an incredibil de plin de știri, atât în țară, cât și în străinătate, să continuăm să ne concentrăm pe livrarea celor mai bune știri posibile milioanelor de oameni care se bazează pe noi în întreaga lume”, a scris într-un mesaj intern adresat redactorilor, potrivit LA Times.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Incendiu pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah. 4 persoane au fost rănite
Publicat acum 17 minute
”Bogații” cu apartamente în Dubai plâng. Imobiliarele, lovite de Epic Fury
Publicat acum 52 minute
Ținta atacului asupra Iranului. Diferenţa faţă de atacul din vara anului 2025
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ali Khamenei este în viaţă, anunţă televiziunea iraniană. Ministrul iranian de Externe confirmă
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, după atacurile asupra Iranului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 11 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 9 ore si 48 minute
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Prima reacţie a NATO - LIVE TEXT
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Epic Fury, atacul care depășește tot ce s-a văzut. Ofensiva SUA - Israel, demonstrație de forță fără precedent față de Teheran/ Gen. Mîndrescu: Când se vor opri
Publicat acum 10 ore si 1 minut
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 12 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close