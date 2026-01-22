Ion Cristoiu a ajuns la spital după ce a căzut pe o stradă din București. Ultimele informații despre jurnalist

Astăzi, 22 ianuarie, Ion Cristoiu ar fi alunecat pe gheața formată pe o stradă din București. Jurnalistul și-ar fi dislocat umărul, conform RomâniaTV. El a fost dus inițial la un spital de urgență, de stat.

Se pare că Ion Cristoiu ar fi ajuns la spital cu umărul dislocat, dar, având în vedere aglomerația de la spitalul de stat, de la camera de gardă, jurnalistul s-ar fi îndreptat spre un spital privat, notează sursa citată. Pentru acesta urmează o perioadă de recuperare.

Gândul.ro notează că jurnalistul, în vârstă de 77 de ani, a reușit să plece din spital după aproximativ patru ore, asta nu înainte ca medicii, sub anestezie, să-i repoziționeze umărul.

Citește și: Tragedie pe gheață la Giurgiu: un bărbat a murit, zeci de oameni au ajuns la spital din cauza poleiului