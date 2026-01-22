€ 5.0936
Subcategorii în Stiri

Ion Cristoiu a ajuns la spital după ce a căzut pe o stradă din București. Ultimele informații despre jurnalist
Data actualizării: 20:24 22 Ian 2026 | Data publicării: 20:16 22 Ian 2026

BREAKING NEWS Ion Cristoiu a ajuns la spital după ce a căzut pe o stradă din București. Ultimele informații despre jurnalist
Autor: Irina Constantin

ion-cristoiu_53399200 Ion Cristoiu

Gazetarul Ion Cristoiu a fost internat de urgență.

Astăzi, 22 ianuarie, Ion Cristoiu ar fi alunecat pe gheața formată pe o stradă din București. Jurnalistul și-ar fi dislocat umărul, conform RomâniaTV. El a fost dus inițial la un spital de urgență, de stat. 

Se pare că Ion Cristoiu ar fi ajuns la spital cu umărul dislocat, dar, având în vedere aglomerația de la spitalul de stat, de la camera de gardă, jurnalistul s-ar fi îndreptat spre un spital privat, notează sursa citată. Pentru acesta urmează o perioadă de recuperare. 

Gândul.ro notează că jurnalistul, în vârstă de 77 de ani, a reușit să plece din spital după aproximativ patru ore, asta nu înainte ca medicii, sub anestezie, să-i repoziționeze umărul. 

Citește și: Tragedie pe gheață la Giurgiu: un bărbat a murit, zeci de oameni au ajuns la spital din cauza poleiului 

Citește și: Tragedie pe gheață la Giurgiu: un bărbat a murit, zeci de oameni au ajuns la spital din cauza poleiului

ion cristoiu
spital
gheata
Comentarii

