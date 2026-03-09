Nicușor Dan a discutat cu Antonio Costa despre prioritățile României înaintea summitului UE

"Am avut astăzi o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, în cadrul căreia am abordat prioritățile României și temele majore pentru noi în pregătirea reuniunii liderilor europeni care va avea loc în perioada 19-20 martie, la Bruxelles.

Competitivitatea și simplificarea birocrației în Piața Unică

Dialogul s-a concentrat pe teme care vizează competitivitatea și Piața Unică, tranziția către energia verde, bugetul Uniunii Europene și relansarea industriei europene. I-am transmis președintelui Costa că ne dorim o Piață Unică complet integrată, precum și o simplificare semnificativă a birocrației și a poverii administrative.

Citește și: Nicușor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European

Din perspectiva României, capitolul energie este unul esențial, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, care ne arată cât de important este ca Uniunea Europeană să reducă dependențele de importurile de combustibili fosili. Așa cum am mai spus, ne dorim ca tranziția către energia verde să se desfășoare într-un ritm și cadru care să nu afecteze iremediabil competitivitatea companiilor europene si romanesti.

Viitorul buget al Uniunii Europene, pe agenda discuțiilor

Un alt subiect pe care l-am ridicat în discuția telefonică cu Antonio Costa este și cel privind viitorul cadru bugetar european. Chiar dacă dezbaterile vor mai dura, perspectiva României trebuie să fie corect înțeleasă.

Bugetul UE trebuie să asigure fonduri relevante pentru a asigura creșterea competitivității inclusiv în zona statelor estice, din care face parte și țara noastră, națiuni care au un decalaj istoric față de nivelul de dezvoltare al celorlalte state membre.

De altfel, salut orientarea deciziilor europene către stimularea competitivității și investiții care să asigure un sistem energetic rezilient la șocuri externe", scrie în mesajul transmis de Nicușor Dan.