Nicușor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European

Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană (UE) participă joi la Bruxelles, la ora locală 19:00 (18:00 GMT), la un summit extraordinar pentru a discuta despre un răspuns comun la încercările Statelor Unite ale Americii de a prelua controlul asupra Groenlandei, a informat luni un purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European, Antonio Costa, transmite EFE.

Anunțul a venit după ce, în ajun, a avut loc o reuniune a ambasadorilor permanenți ai UE la care s-a discutat despre posibile măsuri de represalii împotriva Washingtonului.

Tot luni, Comisia Europeană a declarat că este 'pregătită să răspundă' amenințării cu noi tarife din partea președintelui american Donald Trump, deși executivul european a subliniat că se angajează mai întâi să găsească o soluție diplomatică.

'Prioritatea este să ne implicăm - nu să escaladăm - și să evităm impunerea de tarife. De ce? Pentru că, în cele din urmă, acestea ar dăuna consumatorilor și companiilor de ambele părți ale Atlanticului. (...) Dacă s-ar impune tarife vamale, UE are instrumentele la dispoziție și este pregătită să răspundă, pentru că vom face tot ce este necesar pentru a proteja interesele economice europene', a declarat purtătorul de cuvânt al executivului european, Olof Gill.

La reuniunea organizată duminică, ambasadorii celor 27 de state membre au ridicat posibilitatea adoptării de represalii împotriva Statelor Unite în valoare de 93 de miliarde de euro, o opțiune care era deja pe masă anul trecut, dar pe care Cei 27 au abandonat-o pentru a permite acordul comercial la care Bruxelles-ul și Washingtonul au ajuns în vară.

Această posibilă măsură este înghețată până pe 6 februarie, dar țările UE studiază acum posibilitatea aplicării acesteia în cazul în care Trump impune definitiv tarifele.

Mai multe țări - între care Franța, Germania, Spania și Polonia, potrivit unor surse diplomatice care au vorbit cu EFE - au solicitat duminică activarea, pentru prima dată în istorie, a instrumentului anticoerciție, care a intrat în vigoare în 2023, pentru a face față unei 'situații în care o țară terță încearcă să facă presiuni asupra UE sau a unui stat membru pentru a lua o anumită decizie, aplicând sau încercând să aplice măsuri care afectează comerțul sau investițiile'.

Acest instrument ar permite Comisiei Europene să impună restricții asupra importurilor și exporturilor către Statele Unite, asupra investițiilor americane în UE, să restricționeze drepturile de proprietate intelectuală ale companiilor americane sau să le interzică participarea la licitații publice.

Însă, înainte de a adopta oricare dintre aceste două măsuri de retorsiune, căutarea 'unei soluții diplomatice și a unui dialog va fi în prezent abordarea UE', au declarat alte surse diplomatice pentru EFE. (Agerpres)