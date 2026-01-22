€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Politica Personalități politice Nicușor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European
Data actualizării: 08:27 22 Ian 2026 | Data publicării: 08:27 22 Ian 2026

Nicușor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European
Autor: Crişan Andreescu

Absența lui Nicușor Dan la Davos,

Nicușor Dan se va afla  joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană (UE) participă joi la Bruxelles, la ora locală 19:00 (18:00 GMT), la un summit extraordinar pentru a discuta despre un răspuns comun la încercările Statelor Unite ale Americii de a prelua controlul asupra Groenlandei, a informat luni un purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European, Antonio Costa, transmite EFE.

Anunțul a venit după ce, în ajun, a avut loc o reuniune a ambasadorilor permanenți ai UE la care s-a discutat despre posibile măsuri de represalii împotriva Washingtonului.

Tot luni, Comisia Europeană a declarat că este 'pregătită să răspundă' amenințării cu noi tarife din partea președintelui american Donald Trump, deși executivul european a subliniat că se angajează mai întâi să găsească o soluție diplomatică.

'Prioritatea este să ne implicăm - nu să escaladăm - și să evităm impunerea de tarife. De ce? Pentru că, în cele din urmă, acestea ar dăuna consumatorilor și companiilor de ambele părți ale Atlanticului. (...) Dacă s-ar impune tarife vamale, UE are instrumentele la dispoziție și este pregătită să răspundă, pentru că vom face tot ce este necesar pentru a proteja interesele economice europene', a declarat purtătorul de cuvânt al executivului european, Olof Gill.

La reuniunea organizată duminică, ambasadorii celor 27 de state membre au ridicat posibilitatea adoptării de represalii împotriva Statelor Unite în valoare de 93 de miliarde de euro, o opțiune care era deja pe masă anul trecut, dar pe care Cei 27 au abandonat-o pentru a permite acordul comercial la care Bruxelles-ul și Washingtonul au ajuns în vară.

Această posibilă măsură este înghețată până pe 6 februarie, dar țările UE studiază acum posibilitatea aplicării acesteia în cazul în care Trump impune definitiv tarifele.

Mai multe țări - între care Franța, Germania, Spania și Polonia, potrivit unor surse diplomatice care au vorbit cu EFE - au solicitat duminică activarea, pentru prima dată în istorie, a instrumentului anticoerciție, care a intrat în vigoare în 2023, pentru a face față unei 'situații în care o țară terță încearcă să facă presiuni asupra UE sau a unui stat membru pentru a lua o anumită decizie, aplicând sau încercând să aplice măsuri care afectează comerțul sau investițiile'.

Acest instrument ar permite Comisiei Europene să impună restricții asupra importurilor și exporturilor către Statele Unite, asupra investițiilor americane în UE, să restricționeze drepturile de proprietate intelectuală ale companiilor americane sau să le interzică participarea la licitații publice.

Însă, înainte de a adopta oricare dintre aceste două măsuri de retorsiune, căutarea 'unei soluții diplomatice și a unui dialog va fi în prezent abordarea UE', au declarat alte surse diplomatice pentru EFE. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Abandonul emoțional. Cum apare această rană? Răspundem! Sâmbăta, cu Dana Iancu
Publicat acum 20 minute
Ziua Scrisului de Mână, în premieră în București, la Complexul Educațional Laude-Reut
Publicat acum 31 minute
Cât costă ochelarii lui Emmanuel Macron purtați la Davos
Publicat acum 46 minute
Cod galben de polei și ceață: avertizări ANM pentru București și mai multe județe
Publicat acum 46 minute
Nicușor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 11 ore si 30 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat acum 20 ore si 42 minute
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close