Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta

Fiica fostului premier Victor Ponta nu a fost lăsată să ajungă la bordul unui avion pentru a veni în România, iar acum este blocată în Oman din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Conform relatărilor, decizia a fost luată de Oana Țoiu, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, pe motiv că prezența acesteia în aeronavă ar putea reprezenta o vulnerabilitate pentru cursă.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la Realitatea Plus, unde a criticat situația, dar și lipsa de reacție a oficialilor, și a explicat că gestul este unul abuziv, mai ales fiind vorba despre un minor.

„În primul rând, trebuie să felicităm jurnaliștii care au participat la conferința de presă și care nu au lăsat-o pe doamna Oana Țoiu să scape. Dânsa nu a dat niciun răspuns, niște răspunsuri de-a dreptul imbecile, dar presa a repetat mereu aceeași întrebare, obligând-o implicit să recunoască că e vinovată.

În al doilea rând, despre bestialitatea gestului nu avem ce să discutăm. Te bați cu copiii minori ai adversarilor politici... Nu avem ce să vorbim.

În al treilea rând, se dovedește încă o dată că România e un stat eșuat. Nu e posibil ca la 48 de ore de la acest incident niciun oficial român să nu ia o atitudine tranșantă la adresa domniei sale. Nu e posibil așa ceva! În orice țară a lumii, nu că dispărea ministrul de Externe, dar cădea guvernul pentru așa ceva! Un copil român minor, dat jos din avion din cauza numelui.

Spune doamna Țoiu în acea declarație prostească: „Eu nu vorbesc despre nume și prenume”. Păi Irina Ponta a fost dată jos din avion cu nume și prenume”, a spus Bogdan Chirieac.

Oana Țoiu trebuie să demisioneze sau să fie demisă

Potrivit analistului politic, situația ar trebui clarificată rapid la nivel politic, iar ministrul Oana Țoiu ar trebui să demisioneze sau să fie demisă.

„Dacă DNA-ul își calcă pe inimă și începe ancheta împotriva doamnei Țoiu, să vedem lista de pasageri. Toți erau mai calificați decât Irina Ponta, minoră singură aflată în inters școlar în Dubai, să urce în acel avion, care oricum a venit cu locuri goale?

E un abuz în serviciu evident, clar pedepsit de legile din România. Până la hotărârea instanței care poate să dureze, dacă va fi anchetă, politic, moral, trebuia să ai un răspuns până acum. Doamna Țoiu trebuia chemată de primul ministru și rugată să demisioneze, în caz contrar să fie demisă. Nu e prima aberație pe care o comite doamna Țoiu în calitatea să de ministru de Externe. Nu este prima, este a o mia oară când săvârșește fapte doamna Țoiu.

De asemenea, să mai spunem că o parte din presa hashtag - doamne, cât suntem de dezbinați, cât pot urî unii - am văzut pe rețele că o apără pe doamna Țoiu pentru ce a făcut, pe motiv că: „Las’ că e Ponta”. Cum să faci așa ceva? Chiar nu mai avem niciun fel de reguli, chiar nu mai ținem seama de nimeni și de nimic? Fiecare are dreptul la opinie, dar ăștia sunt în stare să cauționeze orice”, a spus Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

