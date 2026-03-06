€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta
Data actualizării: 13:40 06 Mar 2026 | Data publicării: 13:40 06 Mar 2026

Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta
Autor: Elena Aurel

OANA ȚOIU / Inquam Photos / Octav Ganea OANA ȚOIU / Inquam Photos / Octav Ganea

Bogdan Chirieac susține că, în urma incidentului legat de fiica lui Victor Ponta, Oana Țoiu ar trebui să demisioneze sau să fie demisă.

Fiica fostului premier Victor Ponta nu a fost lăsată să ajungă la bordul unui avion pentru a veni în România, iar acum este blocată în Oman din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Conform relatărilor, decizia a fost luată de Oana Țoiu, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, pe motiv că prezența acesteia în aeronavă ar putea reprezenta o vulnerabilitate pentru cursă.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la Realitatea Plus, unde a criticat situația, dar și lipsa de reacție a oficialilor, și a explicat că gestul este unul abuziv, mai ales fiind vorba despre un minor. 

„În primul rând, trebuie să felicităm jurnaliștii care au participat la conferința de presă și care nu au lăsat-o pe doamna Oana Țoiu să scape. Dânsa nu a dat niciun răspuns, niște răspunsuri de-a dreptul imbecile, dar presa a repetat mereu aceeași întrebare, obligând-o implicit să recunoască că e vinovată.

În al doilea rând, despre bestialitatea gestului nu avem ce să discutăm. Te bați cu copiii minori ai adversarilor politici... Nu avem ce să vorbim.

În al treilea rând, se dovedește încă o dată că România e un stat eșuat. Nu e posibil ca la 48 de ore de la acest incident niciun oficial român să nu ia o atitudine tranșantă la adresa domniei sale. Nu e posibil așa ceva! În orice țară a lumii, nu că dispărea ministrul de Externe, dar cădea guvernul pentru așa ceva! Un copil român minor, dat jos din avion din cauza numelui.

Spune doamna Țoiu în acea declarație prostească: „Eu nu vorbesc despre nume și prenume”. Păi Irina Ponta a fost dată jos din avion cu nume și prenume”, a spus Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă

Oana Țoiu trebuie să demisioneze sau să fie demisă

Potrivit analistului politic, situația ar trebui clarificată rapid la nivel politic, iar ministrul Oana Țoiu ar trebui să demisioneze sau să fie demisă. 

„Dacă DNA-ul își calcă pe inimă și începe ancheta împotriva doamnei Țoiu, să vedem lista de pasageri. Toți erau mai calificați decât Irina Ponta, minoră singură aflată în inters școlar în Dubai, să urce în acel avion, care oricum a venit cu locuri goale?

E un abuz în serviciu evident, clar pedepsit de legile din România. Până la hotărârea instanței care poate să dureze, dacă va fi anchetă, politic, moral, trebuia să ai un răspuns până acum. Doamna Țoiu trebuia chemată de primul ministru și rugată să demisioneze, în caz contrar să fie demisă. Nu e prima aberație pe care o comite doamna Țoiu în calitatea să de ministru de Externe. Nu este prima, este a o mia oară când săvârșește fapte doamna Țoiu.

De asemenea, să mai spunem că o parte din presa hashtag - doamne, cât suntem de dezbinați, cât pot urî unii - am văzut pe rețele că o apără pe doamna Țoiu pentru ce a făcut, pe motiv că: „Las’ că e Ponta”. Cum să faci așa ceva? Chiar nu mai avem niciun fel de reguli, chiar nu mai ținem seama de nimeni și de nimic? Fiecare are dreptul la opinie, dar ăștia sunt în stare să cauționeze orice”, a spus Bogdan Chirieac la Realitatea Plus. 

VEZI ȘI: Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
oana toiu
victor ponta
irina ponta
conflict orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Comisia Europeană, reacție după amenințările lui Zelenski la adresa lui Orban
Publicat acum 19 minute
COMPAS: Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, experiență practică în studioul DCNews
Publicat acum 33 minute
MAE a întrerupt transmisiunea live a briefingului de presă de azi fix când jurnaliștii au început să pună întrebări / video
Publicat acum 42 minute
Biscuiți cu nucă de cocos, o rețetă ieftină care îți îndulcește zilele de primăvară
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Cum va fi vremea de Ziua Femeii. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 46 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 2 ore si 45 minute
Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta
Publicat acum 7 ore si 23 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei
Publicat acum 3 ore si 20 minute
O nouă țară vrea să intre în NATO, după începerea războiului cu Iranul: Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine
Publicat acum 7 ore si 28 minute
Horoscop 6 martie 2026. Venus intră în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close