€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Departamentul de Justiţie a publicat interviuri FBI lipsă cu o femeie care îl acuză pe Trump de abuz
Data actualizării: 10:29 06 Mar 2026 | Data publicării: 10:28 06 Mar 2026

Departamentul de Justiţie a publicat interviuri FBI lipsă cu o femeie care îl acuză pe Trump de abuz
Autor: Alexandra Curtache

dosare epstain Imagine cu dosare. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Departamentul de Justiţie al SUA a publicat joi documente FBI care descriu interviuri din 2019 legate de acuzaţii formulate de o femeie împotriva lui Donald Trump în cazul Epstein, relatează AFP şi Reuters.

În aceste interviuri, femeia susţine că a fost victima unor agresiuni sexuale comise de magnatul imobiliar în anii 1980, când ea era minoră.

Într-un comunicat publicat pe reţelele de socializare, Departamentul de Justiţie a precizat că rezumatele interviurilor au fost iniţial eliminate din publicarea din ianuarie a milioanelor de pagini de documente legate de Jeffrey Epstein deoarece erau considerate redundante în raport cu alte documente.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a acuzat săptămâna trecută administraţia Trump de o "muşamalizare masivă" de documente în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, avertizând Procurorul General împotriva oricărei distrugeri de probe.

Femeia susţine că l-ar fi cunoscut pe Trump prin Epstein când era minoră

Conform documentelor publicate joi, FBI a intervievat-o pe femeie de patru ori între iulie şi octombrie 2019, în timp ce Donald Trump îşi îndeplinea primul mandat de preşedinte al Statelor Unite. În timpul fiecărui interviu, femeia, a cărei identitate a fost secretizată, a făcut acuzaţii de abuz împotriva lui Epstein.

În timpul celui de-al doilea interviu cu anchetatorii federali, ea a declarat că Epstein a dus-o la New York sau New Jersey, unde i-a prezentat-o lui Trump când ea avea între 13 şi 15 ani. Conform raportului, ea a spus că Trump a abuzat-o în timpul acestei călătorii, încercând să o forţeze să îi facă sex oral.

La cel de-al patrulea interviu, în octombrie 2019, femeia a refuzat să ofere mai multe detalii despre presupusa interacţiune cu Trump atunci când a fost interogată de agenţi, conform rezumatului public al acelui interviu.

Declaraţiile sale către agenţii federali indică faptul că incidentul cu Trump ar fi avut loc la începutul sau mijlocul anilor 1980, o perioadă în care Epstein şi Trump nu păreau să fi fost în contact.

Reacţia administraţiei Trump şi poziţia Departamentului de Justiţie

Cândva apropiat de Jeffrey Epstein, cu care a făcut parte din aceleaşi cercuri, Donald Trump a negat întotdeauna orice informaţie despre comportamentul său infracţional şi susţine că a întrerupt contactul cu Epstein cu mult înainte de problemele judiciare ale acestuia.

Casa Albă nu a răspuns imediat la întrebările legate de dezvăluiri. Politico, publicaţie care a relatat pentru prima dată despre dezvăluiri, a scris că secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a numit afirmaţiile femeii drept "acuzaţii complet nefondate, susţinute de zero dovezi credibile".

Departamentul de Justiţie a avertizat că unele dintre documente includ "afirmaţii neadevărate şi senzaţionaliste făcute împotriva preşedintelui Donald Trump". Reuters precizează că nu a putut confirma independent exactitatea acuzaţiilor femeii, iar înregistrările FBI sugerează că agenţii au încetat să mai vorbească cu ea în 2019.

Presiuni politice şi anchetă în Congres

Dezvăluirea vine în contextul în care Departamentul de Justiţie se confruntă cu analiza Congresului privind modul în care a gestionat documentele din ancheta Epstein, pe care este obligat să le facă publice.

Democraţii au acuzat administraţia Trump că ascunde înregistrări legate de preşedinte, iar o comisie din Camera Reprezentanţilor a votat pentru citarea procurorului general Pam Bondi, astfel încât aleşii să o poată interoga despre modul în care administraţia gestionează dezvăluirile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
dosare epstein
abuz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
Care este cel mai filmat loc din lume? A apărut în peste 500 de filme
Publicat acum 30 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Bursele europene se calmează, pe măsură ce prețul petrolului nu mai crește galopant
Publicat acum 1 ora si 11 minute
BNR, semnal de alarmă: Deficitele bugetare severe nu pot susține o creștere economică sănătoasă
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Orban amenință cu blocarea tranzitului pentru Ucraina din cauza petrolului rusesc prin Drujba
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 30 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Previziunile Babei Vanga și ale lui Nostradamus pentru 2026 revin în prim-plan după conflictul din Iran
Publicat acum 3 ore si 3 minute
Dan Negru critică politicienii după cazul fiicei lui Victor Ponta: „Lipsa de omenie e adevărata decădere”
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Horoscop 6 martie 2026. Venus intră în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 7 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close