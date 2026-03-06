Departamentul de Justiţie a publicat interviuri FBI lipsă cu o femeie care îl acuză pe Trump de abuz

În aceste interviuri, femeia susţine că a fost victima unor agresiuni sexuale comise de magnatul imobiliar în anii 1980, când ea era minoră.

Într-un comunicat publicat pe reţelele de socializare, Departamentul de Justiţie a precizat că rezumatele interviurilor au fost iniţial eliminate din publicarea din ianuarie a milioanelor de pagini de documente legate de Jeffrey Epstein deoarece erau considerate redundante în raport cu alte documente.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a acuzat săptămâna trecută administraţia Trump de o "muşamalizare masivă" de documente în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, avertizând Procurorul General împotriva oricărei distrugeri de probe.

Femeia susţine că l-ar fi cunoscut pe Trump prin Epstein când era minoră

Conform documentelor publicate joi, FBI a intervievat-o pe femeie de patru ori între iulie şi octombrie 2019, în timp ce Donald Trump îşi îndeplinea primul mandat de preşedinte al Statelor Unite. În timpul fiecărui interviu, femeia, a cărei identitate a fost secretizată, a făcut acuzaţii de abuz împotriva lui Epstein.

În timpul celui de-al doilea interviu cu anchetatorii federali, ea a declarat că Epstein a dus-o la New York sau New Jersey, unde i-a prezentat-o lui Trump când ea avea între 13 şi 15 ani. Conform raportului, ea a spus că Trump a abuzat-o în timpul acestei călătorii, încercând să o forţeze să îi facă sex oral.

La cel de-al patrulea interviu, în octombrie 2019, femeia a refuzat să ofere mai multe detalii despre presupusa interacţiune cu Trump atunci când a fost interogată de agenţi, conform rezumatului public al acelui interviu.

Declaraţiile sale către agenţii federali indică faptul că incidentul cu Trump ar fi avut loc la începutul sau mijlocul anilor 1980, o perioadă în care Epstein şi Trump nu păreau să fi fost în contact.

Reacţia administraţiei Trump şi poziţia Departamentului de Justiţie

Cândva apropiat de Jeffrey Epstein, cu care a făcut parte din aceleaşi cercuri, Donald Trump a negat întotdeauna orice informaţie despre comportamentul său infracţional şi susţine că a întrerupt contactul cu Epstein cu mult înainte de problemele judiciare ale acestuia.

Casa Albă nu a răspuns imediat la întrebările legate de dezvăluiri. Politico, publicaţie care a relatat pentru prima dată despre dezvăluiri, a scris că secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a numit afirmaţiile femeii drept "acuzaţii complet nefondate, susţinute de zero dovezi credibile".

Departamentul de Justiţie a avertizat că unele dintre documente includ "afirmaţii neadevărate şi senzaţionaliste făcute împotriva preşedintelui Donald Trump". Reuters precizează că nu a putut confirma independent exactitatea acuzaţiilor femeii, iar înregistrările FBI sugerează că agenţii au încetat să mai vorbească cu ea în 2019.

Presiuni politice şi anchetă în Congres

Dezvăluirea vine în contextul în care Departamentul de Justiţie se confruntă cu analiza Congresului privind modul în care a gestionat documentele din ancheta Epstein, pe care este obligat să le facă publice.

Democraţii au acuzat administraţia Trump că ascunde înregistrări legate de preşedinte, iar o comisie din Camera Reprezentanţilor a votat pentru citarea procurorului general Pam Bondi, astfel încât aleşii să o poată interoga despre modul în care administraţia gestionează dezvăluirile.