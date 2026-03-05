Nicușor Dan, primit de Karol Nawrocki. Așteptările lui Bogdan Chirieac de la președintele României, în această vizită

Nicușor Dan efectuează, astăzi, o vizită la Varșovia, la invitaţia președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. El a fost primit cu onoruri militare, la Palatul Prezidențial din Varșovia, fiind întâmpinat de omologul său polonez, Karol Nawrocki, potrivit Agerpres.

Cei doi şefi de stat vor avea convorbiri tete-a-tete şi oficiale, iar înaintea dejunului oficial vor susţine o conferinţă de presă comună.

Bogdan Chirieac, analist politic, a precizat că „este foarte important ca Nicușor Dan să-l întrebe pe președintele Karol Nawrocki ce l-a determinat să accepte arme nucleare pe teritoriul Poloniei - e vorba de umbrela nucleară franceză“.

„Dacă aflăm acest lucru, probabil că se va înclina balanța și în ochii lui Nicușor Dan. Până acum, România nu s-a pronunțat cu acest subiect, care ar trebui supus atenției Parlamentului.

Dacă Polonia a acceptat așa ceva, înseamnă că are un motiv foarte clar, aici pe Flancul Estic. Sper ca Nicușor Dan să vină cu un răspuns pozitiv de acolo și să ne facă și pe noi să înțelegem.

În opinia mea, și România ar trebui să accepte, iar Parlamentul, printr-o majoritate, să ia o decizie. Nici referendum nu merge, fiindcă oamenii nu sunt informați și va fi loc de manipulare. În Parlament se presupune că sunt oameni autorizați, cu scaun la cap“, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.