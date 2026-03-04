€ 5.0959
Mai mulți turiști blocați pe un vas de croazieră în Dubai au fost surprinși dansând în jurul piscinei în timp ce deasupra lor zburau drone
Data actualizării: 13:35 04 Mar 2026 | Data publicării: 13:35 04 Mar 2026

Mai mulți turiști blocați pe un vas de croazieră în Dubai au fost surprinși dansând în jurul piscinei în timp ce deasupra lor zburau drone
Autor: Alexandra Curtache

taxe-croaziera-grecia_80927900 Foto: Unsplash

Conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat dramatic, în timp ce confruntarea dintre Iran, Statele Unite și Israel a intrat în a cincea zi. Cel puțin 1.097 de civili au fost uciși, potrivit Agenția de știri pentru drepturile omului (HRANA), iar atacurile cu drone și rachete au lovit inclusiv Dubai, Liban și Cipru. Mii de turiști au rămas blocați în porturi, în timp ce spațiul aerian din regiune rămâne închis.

Țara a fost grav afectată de atacuri, cel puțin 1.097 de civili fiind uciși, potrivit Agenției de știri pentru drepturile omului (HRANA) din SUA. De asemenea, drone și rachete au lovit Dubai, Liban și Cipru.

Multe persoane se află în vacanță în locuri precum Dubai, iar numeroase imagini au devenit virale pe rețelele de socializare, arătând realitatea, în timp ce alții sunt criticați pentru reacția lor.

Se raportează că niște turiști britanici blocați pe navele de croazieră de acolo „au dansat în jurul piscinei” în timp ce dronele trăgeau deasupra lor.

Turiști blocați pe nave de croazieră: „Oamenii dansau lângă piscină”

Darren Lee este în prezent blocat împreună cu familia pe MSC Euriba în Dubai, unde se spune că sunt acostate cel puțin șase nave.

Tatăl a doi copii a declarat pentru Daily Mail că, deși au auzit „câteva explozii”, oamenii „dansau afară, în jurul piscinei”.

Lee a spus: „Am auzit câteva explozii, despre care ni s-a spus că erau interceptări de rachete și drone. O dronă a fost interceptată chiar deasupra capetelor noastre și s-a auzit o explozie foarte puternică, care i-a făcut pe toți să fugă înăuntru. Unii oameni își continuau viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, chiar dacă erau patru sau cinci interceptări pe oră. Oamenii dansau afară, în jurul piscinei, iar noi am rămas înăuntru, pentru a fi în siguranță.”

Mii de pasageri, fără cale de ieșire

Lee și familia sa au ajuns în Dubai joi (26 februarie) și spun că trebuiau să stea acolo doar două zile, dar acum mii de călători sunt blocați în porturile din Dubai și Doha.

„Sunt îngrijorat că nu pot ajunge acasă, nu sunt îngrijorat de război în acest moment. Am căutat pe Google și cred că Emirates are 5.000 de zboruri pe zi, iar acestea nu au mai zburat de trei sau patru zile, așa că va fi o întârziere masivă. Încep să realizez situația, dar am încercat întotdeauna să fiu o persoană pozitivă”, a spus bărbatul din Manchester.

Reacția autorităților și a companiilor

Un purtător de cuvânt al MSC a declarat că compania „urmează îndrumările autorităților militare regionale americane de a menține nava în portul Dubai”, deoarece spațiul aerian rămâne închis.

Acesta a adăugat: „În acest moment, situația la bord este calmă, iar oaspeții și echipajul nostru se simt confortabil și sunt bine îngrijiți. Continuăm să oferim servicii de înaltă calitate tuturor oaspeților.”

Guvernul britanic a închiriat un avion pentru cetățenii britanici din Orientul Mijlociu, care va pleca din Oman în această seară. Alte zboruri comerciale urmează să plece astăzi, dar se pare că în acest moment nu există rute de ieșire viabile sau „coridoare sigure” deschise pentru navele de croazieră.

dubai
