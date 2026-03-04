€ 5.0959
„Teologie și Literatură", lansare la BCU Carol I
Data actualizării: 13:45 04 Mar 2026 | Data publicării: 13:45 04 Mar 2026

„Teologie și Literatură”, lansare la BCU Carol I
Autor: Alexandra Curtache

3. Speakeri

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” a organizat, marți, 3 martie 2026, lansarea volumului „Teologie și Literatură”. Personalități marcante ale culturii române”, semnat de pr. prof. dr. Nicolae Brînzea, apărut la Editura Reîntregirea. 

Evenimentul, moderat de conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul general al BCU „Carol I”, a reunit membri de seamă ai mediului academic și cultural: acad. Mircea Martin, prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, și prof. univ. dr. Ioan Cristescu, alături de autor.

În deschiderea întâlnirii, Mireille Rădoi a subliniat că volumul propune o lectură necesară asupra identității culturale românești, construită prin armonizarea dintre credință și cuvânt. Cartea, a arătat aceasta, readuce în atenție continuitatea spirituală care a modelat cultura română, de la scrierile fondatoare până la marile conștiințe moderne.

În intervenția sa, pr. prof. dr. Nicolae Brînzea s-a adresat direct publicului spunând că „acest volum nu este un punct final, ci începutul unui demers. M-am gândit deja la o continuare dedicată poeților și scriitorilor contemporani, pentru că dialogul dintre teologie și literatură nu aparține doar trecutului. Cuvântul cultură își are rădăcina în cult. Rămâne să ne întrebăm dacă vorbim despre cultura cultului sau despre cultul culturii. Sper ca această carte să vă provoace la dialog și la o relectură responsabilă a tradiției noastre, într-un spirit de echilibru și deschidere, a declarat autorul”.

M. Rădoi: „Patrimoniul autentic este un act de memorie și de responsabilitate.”  

„Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” este un spațiu al continuității intelectuale: de la viziunea fondatorului său, Regele Carol I, care a dorit un așezământ «spre binele tinerimii universitare din toată țara», până astăzi, misiunea noastră rămâne aceea de a conserva patrimoniul cultural și de a-l face disponibil și pentru generațiile care ne succed. Cartea lansată astăzi reinterpretează acest patrimoniu dintr-o perspectivă care provoacă cititorul la reevaluare și la reflecție critică.

Trăim însă într-un timp al comunicării accelerate, al informației instantanee și al expunerii permanente. Abundența informației nu garantează esențialul. Există riscul de a confunda vizibilitatea cu valoarea și reacția imediată cu reflecția autentică. Într-un spațiu public dominat de fragmentare și polarizare, recuperarea unei culturi a dialogului devine esențială, iar permanențele spirituale nu trebuie abandonate în numele modernității, ci reinterpretate responsabil în contextul noilor provocări pe care le înfruntăm.

Într-o epocă în care cultura este adesea redusă la divertisment, iar identitatea la slogan, această carte ne reamintește că patrimoniul autentic este un act de memorie și de responsabilitate, care presupune asumarea tradiției cu discernământ. Un popor supraviețuiește prin fidelitatea față de valorile care i-au modelat identitatea și prin capacitatea de a le reinterpreta lucid, în fiecare generație, a declarat conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, arată un comunicat al instituției.   

Teologie și Literatură”, lansare la BCU Carol I

lansare carte

lansare carte
teologie
literatura
