Iranul închide o rută maritimă vitală, ceea ce ar putea avea un impact major asupra lumii

O importantă rută comercială a fost închisă în urma conflictului în curs dintre Iran și SUA, Israel și țările din Golf.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat săptămâna trecută că sunt în curs „operațiuni militare majore” împotriva Iranului, iar de atunci au fost lansate rachete asupra acestei țări.

Iranul a ripostat, lansând rachete asupra Israelului și a mai multor țări din Golf, vizând în același timp bazele militare britanice și americane.

În contextul conflictului actual, o singură decizie a Iranului ar putea determina țări care nu sunt deloc implicate să plătească un preț foarte mare.

De ce este vitală Strâmtoarea Hormuz

Nu este de mirare că prețurile petrolului și gazelor naturale au crescut ca răspuns la tulburările politice din Orientul Mijlociu, această zonă fiind cea mai mare regiune producătoare de petrol din lume.

Zona este responsabilă pentru o cincime din comerțul mondial cu petrol, Sky News raportând că poate gestiona până la 21 de milioane de barili pe zi, fiind cel mai aglomerat canal de transport al petrolului din lume.

Cunoscut sub numele de Strâmtoarea Hormuz, acest pasaj îngust are o lățime de doar 50 km (31 mile) și duce din Golful Persic în Golful Oman, în Marea Arabiei și Oceanul Indian, fiind responsabil pentru gestionarea a 20% din comerțul mondial cu energie.

Cu o lungime de doar 100 de mile, strâmtoarea are Iranul la nord și Emiratele Arabe Unite și Omanul la sud și reprezintă singura cale prin care petrolierele pot transporta petrolul de la marii exportatori, precum Kuweit, Bahrain și Qatar, către restul lumii.

În punctul său cel mai îngust, are o lățime de doar 24 de mile, dar este una dintre cele mai importante zone pentru comerțul maritim global din lume.

Amenințarea directă a Teheranului

Iranul a declarat că va „da foc” oricărei nave care va încerca să treacă prin Strâmtoarea Hormuz, generalul iranian Sardar Jabbari afirmând că Teheranul „nu va lăsa nici măcar o picătură de petrol să părăsească regiunea”, relatează BBC.

Cel puțin trei nave au fost atacate în apropierea strâmtorii în weekend, iar închiderea zonei a lăsat 150 de petroliere blocate.

Regulile Națiunilor Unite permit țărilor să controleze apele teritoriale până la 12 mile marine (13,8 mile) de la coastă, cel mai îngust punct al strâmtorii Hormuz aflându-se în întregime în apele teritoriale ale Iranului și Omanului.

Iranul nu a detaliat modul în care intenționează să închidă strâmtoarea, dar experții au sugerat că utilizarea minelor cu bărci de atac rapid și submarine ar putea fi o opțiune.

Impact economic global: petrol mai scump, bunuri mai scumpe

Prețurile petrolului au crescut deja vertiginos ca răspuns la atacurile SUA și Israelului, iar dacă strâmtoarea va continua să fie blocată, costul bunurilor și serviciilor ar putea crește peste tot.

Țările cunoscute ca fiind mari importatoare de țiței, precum China, India și Japonia, ar putea suferi din punct de vedere economic.

Prin strâmtoare trec anual mărfuri energetice în valoare de aproape 447 de miliarde de lire sterline, iar în fiecare lună aproximativ 3.000 de nave traversează strâmtoarea.

Blocarea strâmtorii ar putea determina creșterea prețului petrolului până la 74 de lire sterline pe baril, după cum au declarat analiștii Goldman Sachs pentru publicație, în contextul în care prețul de referință global al țițeiului Brent a atins vineri (27 februarie) 61 de lire sterline pe baril.

Iranul nu numai că împiedică țările vecine să obțină beneficii financiare, ci și se împiedică pe sine însuși să exporte petrol.