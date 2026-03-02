Se schimbă America! Bogdan Chirieac, după discursul șefului Pentagonului: E o altă politică

Pete Hegseth, șeful Pentagonului, și președintele Donald Trump au oferit astăzi detalii despre misiunea militară din Iran. Spre deosebire de administrațiile americane anterioare, echipa lui Donald Trump adoptă un discurs direct și lipsit de ambiguități. Liderii de la Washington au vorbit deschis despre schimbarea de regim în Iran, în contrast cu abordările precedente, marcate de un limbaj de tip political correctness privind „exportul de democrație”, mai general și mai interpretabil. Analistul Bogdan Chirieac a comentat declarațiile șefului Pentagonului și ale președintelui Trump la România TV, explicând noua linie de comunicare a administrației americane și implicațiile pentru evoluțiile din Iran.

Contrastul este amețitor față de comunicarea americană pe care noi o știam

„Am mai văzut discursul acesta după 9/11, după 2001, când au spus că vor merge în Afganistan cu 'cizme pe teren', adică cu soldați în teritoriu. Acum, dacă ne uităm puțin la discursul secretarului Apărării al SUA, seamănă cu cel de atunci. E o altă politică, este MAGA la putere, este nucleul dur al partidului republican, nu este discursul acela de political correctness pe care l-am tot auzit în ultimele decenii în Statele Unite. Contrastul este amețitor față de comunicarea americană pe care noi o știam. Pur și simplu, America s-a săturat să fie șantajată. Nu doar America, ci și toată lumea liberă e șantajată de posibila armă nucleară a Iranului. De asemenea, toată lumea liberă a avut de suferit din cauza atacurilor teroriste sponsorizate în mare măsură de către Iran, cu Hezbollah, cu Hamas, cu Huthii și cu multe alte celule teroriste de tot felul finanțate de regimul ayatolahilor de la Teheran. Pur și simplu, ori te conformezi, ori lumea liberă va da acest răspuns, pentru că nu mai vrea să trăiască în teroarea atentatelor.

O administrație de mare forță

Deși Trump a pornit această acțiune fără să informeze statele europene, ne-a spus asta Emmanuel Macron, și au dat de înțeles asta și alți lideri, uite că, în acest moment, primele puteri europene sunt de acord și insistă să se alăture alianței americano-israeliene. E un lucru bun din acest punct de vedere. Nu a intervenit NATO, pentru că, deocamdată, nu poți activa articolul 5 și sperăm să nu fie nevoie de asta. Nu ai de ce să-l introduci în acest moment. Probabil că și alte state se vor alătura în perioada următoare. În orice caz, avem de-a face cu o administrație de mare forță, care nu se joacă, urmărește clar interesul național și internațional și, când spune că o să te lovească, atunci o va face. Discursul la nivel de Pentagon și la nivel de lider la Casa Albă ne arată o cu totul altă comunicare și poziționare în politica externă americană”, a explicat Bogdan Chirieac.

